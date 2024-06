Sunku patikėti: Lietuvoje už nakvynę palapinėje prašo ir 300 eurų – apsukrumas ar tik geras verslas?

Pavyzdžiui, palapinė stovyklavietėje Anykščiuose primena nedidelį kambarį, kur svečiai miega ne ant čiužinio, bet lovos. Taip pat netoliese yra nameliai su virtuve ir vonios kambariu, taigi svečiai gali naudotis ir patogumais. Savaitgalis tokioje palapinėje dviem asmenims atsieitų 184 eurus.

Panašių prabangių palapinių nakvynės paieškos platformoje Booking.com galima rasti ir daugiau. Dažna nakvynės palapinė neprimena įprastos palapinės. Jos būna apvalios, kupolo formos ir pastatytos ne ant žemės, o įrengtos medyje.

Štai tokioje palapinėje medyje galima apsistoti Kretingos rajone. Jos lankytojai turi galimybę nakvoti medyje pakabintoje apvalioje palapinėje. Ne lauke esančiuose nameliuose ir pavėsinėje galima rasti visus patogumus nuo valgomojo iki dušo ar tualeto. Šioje palapinėje dvi naktys atsieitų jau 300 eurų.

Norintys sutaupyti gali rinktis įprastą palapinę Vilniaus užmiestyje už 65 eurus dviem naktims. Tiesa, šioje palapinėje teks miegoti ant čiužinio, tačiau joje apsistoję žmonės galės greta esančiame name naudotis visais patogumais ar pusryčiais, kurie atsieis papildomai 10 eurų.

Išskirtinė nakvynės – palapinė medyje arba namelis be elektros

Išskirtinių nakvynės vietų paieškos svetainės wowstays.lt įkūrėjai Viktorija Lipštienė ir Aurimas Lipštas pastebėjo, kad žmonės vis dažniau nori išbandyti ir patirti naujus dalykus.

„Todėl nakvynė neįprastoje vietoje tampa vienu iš būdų tai patirti. Pavyzdžiui, nakvynė kupolo tipo namelyje suteikia galimybę būti arčiau gamtos. Jame žmonės gali nakvoti ne tik vasarą, bet ir žiemą.

Tuo metu nakvynė glamping tipo palapinėje tinkama vasaros sezonu. Ši nakvynės vieta tinka žmonėms, norintiems stovyklauti, bet neturintiems savo palapinės ar nenorintiems jos vežtis“, – atkreipė dėmesį nakvynių specialistai.

Jie tikino, kad glamping tipo palapinė tinka atostogoms su mažais vaikais, nes ji jau paruošta, nereikia jos patiems statyti ir įrenginėti.

Išskirtinės nakvynės (7 nuotr.) Išskirtinė nakvynė. Wowstays.lt nuotr. Išskirtinė nakvynė. Wowstays.lt nuotr. Išskirtinė nakvynė. Wowstays.lt nuotr. +3 Išskirtinė nakvynė. Wowstays.lt nuotr. Išskirtinė nakvynė. Kalniaus sodybos nuotr. Išskirtinė nakvynė. Casa de campa glamping nuotr. Išskirtinė nakvynė. Wowstays.lt nuotr.

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Išskirtinės nakvynės

V. ir A. Lipštai atkreipė dėmesį, kad viena išskirtiniausių nakvynės vietų yra palapinės medyje.

„Viešnagės metu žmonės būna 3,5 metrų aukštyje. O ant žemės tenka nusileisti, tik einant į tualetą.

Dar viena populiari namelių kategorija pasitinka lankytojus be elektros, vandentiekio ir kitų tinklų. Tokios vietos žavi tuos žmonės, kurie ieško pabėgimo ir atsijungimo nuo kasdienybės reikalų. Tokios vietos padeda sulėtinti tempą, o kasdienė buitis, kai reikia kai kuriuos dalykus patiems pasidaryti, tampa lyg meditacija“, – pasakojo išskirtinių nakvynių ekspertai.

Anot jų, viena populiariausių kategorijų – nedideli nameliai, kuriuose dažniausiai apsistoja poros, poros su vaiku ar augintiniu.

„Didžioji dalis namelių turi vitrininius langus, visus patogumus ir kiekvienas jų unikalų interjerą. Žmonės renkasi šias vietas, nes nori ramybės ir privatumo“, – pasakojo V. ir A. Lipštai.

Brangiai mokėti tenka už privatumą

Anot V. ir A. Lipštų, nameliai skirtingi, todėl ir jų kainos skiriasi.

„Vidutinės kainos rėžis gana platus. Pavyzdžiui, apsistoti glamping tipo palapinėse kainuoja nuo 55 eurų 2 asmenims darbo dienomis parai. Kalbant apie kupolus, kainos darbo dieną prasideda nuo 70 eurų už parą. Palapinėse medyje apsistoti galima maždaug už 145 eurus 2 asmenims parai.

Taip pat nemažai nakvynės vietų siūlo papildomai įskaičiuotas paslaugas, dažniausiai kubilą, lauko ofuro vonią ar pirtį, tokiu atveju nakvynės kaina, žinoma, didesnė, ji prasideda maždaug nuo 130 eurų už parą“, – skaičiavo nakvynių ekspertai.

Anot jų, įprastesnių namelių kaina siekia 70 eurų 2 asmenims parai, darbo dienomis, savaitgaliais vidutiniškai apie 100 eurų 2 asmenims.

„Dažniausiai žmonės apsistoja dviem naktims. Šiltuoju metu namelių šeimininkai dažniausiai taiko 2 nakvynių taisyklę, tai reiškia, kad trumpesniam laikui apsistoti žmonėms neleidžiama. Tačiau vasarą žmonės paprastai nameliuose apsistoja ilgesniam laikotarpiui.

Girdime komentarų, kad tokio nakvynės vietos brangios. Sutinkame, nes viešbutyje tikrai galima rasti nakvynių ir už 50 eurų parai. Tačiau mūsų internetinėje svetainėje esantys nameliai yra privatūs, šeimininkai jų galėtų toje pačioje teritorijoje pastatyti daugiau, tada kaina būtų mažesnė. Tačiau nebeliktų privatumo. O galimybę ilsėtis vienumoje šiuo metu vis daugiau žmonių jau laiko prabanga“, – pastebėjo V. ir A. Lipštai.

Atostogoms Lietuvoje išleidžia 300 eurų

Šiemet kelionėms po Lietuvą gyventojai išleidžia šiek tiek mažiau nei pernai, parodė VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ iniciatyva atliktas tyrimas. Skaičiuodami per atostogas Lietuvoje išleistus pinigus, gyventojai nurodė, kad vienam asmeniui tenkančios ilgų kasmetinių atostogų išlaidos šiemet vidutiniškai sudarė apie 300 eurų. Palyginti, pernai respondentų nurodyta vidutinė suma siekė beveik 400 eurų.

Šiemet gyventojams per atostogas labiausiai sutaupyti sekėsi renkantis apgyvendinimo paslaugas ir perkant maistą parduotuvėse bei turguose.

Tyrimas taip pat parodė, kad sumažėjo žmonių, kurie nekeliauja po Lietuvą, nes tai jiems atrodo per brangus malonumas. Pernai per didelę nakvynių kainos naštą akcentavo 42 proc. respondentų, o šiemet 31 procentai. Dažniausia priežastis rinktis kelionę be nakvynės šiemet buvo paprasta – nedideli atstumai: norimus objektus Lietuvoje galima aplankyti per dieną ir vakare sugrįžti namo.

„Nedideli atstumai ir greitos kelionės, įdomūs objektai, maršrutai ir lengvas planavimas – tai pagrindinės priežastys, kodėl Lietuvos gyventojai labiausiai vertina keliones po savo šalį. Trumpai tariant, Lietuva yra kelionėms patogi šalis. Bet nenuobodi, nes kas antras tyrimo dalyvis tvirtino, kad į keliones leidžiasi norėdamas pažinti naujas vietas ir savo kraštą“, – pastebėjo VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ vadovė Olga Gončarova.