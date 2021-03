Sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje per metus padidėjo 4,1 proc.

Vidutiniškai vienam šalies gyventojui gruodžio pabaigoje teko 6912 eurai TUI, teigiama Statistikos departamento pranešime.

Didžiausi investuotojai ir toliau yra Švedija (3,6 mlrd. eurų), Estija (2,8 mlrd. eurų) ir Nyderlandai (2,1 mlrd. eurų). Daugiausia investuota į finansinės ir draudimo veiklos (5,1 mlrd. eurų) bei apdirbamosios gamybos (3,1 mlrd. eurų) įmones.

TUI srautas Lietuvoje ketvirtąjį 2020-ųjų ketvirtį buvo neigiamas – minus 25,7 mln. eurų. Anot statistikų, tai nulėmė neigiamas skolos priemonių (minus 506,6 mln. eurų) srautas, kurio neatsvėrė teigiami nuosavybės priemonių (20,4 mln. eurų) ir reinvesticijų (460,5 mln. eurų) srautai.

Spalį-gruodį labiausiai didėjo investicijos iš Honkongo (76,2 mln. eurų), JAV (69,4 mln. eurų) ir Švedijos (42,4 mln. eurų), o labiausiai sumažėjo Jungtinės Karalystės (294,8 mln. eurų) kapitalo įmonėse.

Pagal ekonominės veiklos rūšis didžiausi srautai teko profesinės, mokslinės ir techninės (136,4 mln. eurų), informacijos ir ryšių (58,3 mln. eurų) veiklos įmonėms, o apdirbamosios gamybos veiklos įmonių investicijos mažėjo 205,9 mln.eurų.

Nerezidentams tenkančios TUI pajamos per metus per metus padidėjo 15,9 proc. iki 530,2 mln. eurų. Labiausiai per šį laikotarpį – 26,7 proc. – išaugo reinvesticijos, tačiau dividendų dalis sumažėjo 32,2 proc.

Daugiausia TUI pajamų teko Švedijos (99,7 mln. eurų) ir Nyderlandų (82,6 mln. eurų) investuotojams.