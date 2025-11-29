Štai pagal ką lietuviai renkasi automobilius: „Nupirkti yra viena, o išlaikyti kita“

Lietuvis dažniau nei Vakarų europietis pirks senesnį prabangesnį automobilį, nors už tą pačią kainą išeitų kuklesnis, bet naujesnis.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Vardija, kokius automobilius vairuoja
Rolandas atvyko iš Kalvarijos į Marijampolę, nes pribrendo laikas techninei apžiūrai. Vyras savo 2007-aisiais pagamintą „Volkswagen“ automobilį pirko prieš pusmetį, viliasi, kad daug trūkumų neatsiras.
„Opel“, „Volkswagen“ – tokiomis, va, važinėju. – Kodėl renkatės šitas mašinas? – Dalys patogesnės ir remontas paprastesnis. Kai ką pačiam galima pasitvarkyti“, – teigė Rolandas.
O jei ir šis automobilis sugestų, namie yra dar vienas.
„Opelį“ turiu. Jau beveik 30 metų, „Zafira“. – Kaip sekasi važiuoti jai? – Prisižiūriu, važinėju, technikinę dar praėjo pernai. Dar metai technikinė“, – patikino Rolandas.
Eilėje prie techninės apžiūros kalbinti vairuotojai vardijo priežastis, kodėl vairuoja vieną, ar kitą automobilį:
„Nupirkti yra viena, o išlaikyti kita. Yra, aišku, automobilių, kurių nepirkčiau niekada: BMW. Nusipirkti viena, o remontas kosmosas. Ir kuro sąnaudos, jeigu ji ten daugiau nei 10–12 ima, žiūri, kad pigiau važiuotų.“
„Kai pirkot, buvot susitaikę, kad mašina nenauja, kad reikės remontui pinigų? – Taip, buvo, bet kiek mes į ją investavę, tai per 6 metus nedaug.“
Lietuviai myli pagyvenusius automobilius
Transporto priemonių technines apžiūras atliekančios bendrovės dalinasi statistika ir įvardija tipinę lietuvio automobilio būklę, kai apžiūrą bando įveikti pirmuoju bandymu.
„Čia pirmą kartą, kai atvyksta į techninę apžiūrą ta statistinė analizė padaryta automobilių visų, kurie atvyko į pirminę techninę apžiūrą“, – teigė „Transeksta“ direktoriaus pavaduotojas Audrius Glėbus.
Lietuviai myli savo pagyvenusius automobilius. Anot tyrėjų, tipinė, vidutinė lietuvių transporto priemonė yra nuo 9 iki 11 metų senumo, dažniausiai vokiška.
Pirmos apžiūros metu beveik penktadalis šių automobilių turi problemų su žibintais, atšvaitais. 12 procentų su pakaba bei padangomis. 7 procentai automobilių turi problemų su stabdžių sistema. Apie 7 procentus transporto priemonių pirmą kartą į apžiūrą atkeliauja su prastai veikiančiu išmetimu.
„Jeigu 19–21 metų, tai apšvietimo gedimų trūkumai yra apie 40 procentų, toliau pakaba, ratai, būtų apie 25, 26 procentai, toliau stabdžių sistema, neigiami veiksniai, kas susiję su išmetimais, tarša, dar su kėbulu ir prie jo tvirtinamų mazgų trūkumų yra nemažai nustatoma“, – tipines problemas vardijo „Transeksta“ direktoriaus pavaduotojas.
„Transeksta“ skelbia patikrinimų statistiką pagal konkretų automobilio modelį ir transporto priemonės amžių. Tyrėjai nenorėjo rezultatų grupuoti pagal automobilio gamintoją, tačiau pastebi, kad skirtumai egzistuoja.
„Pateikiam pilną informaciją, patys gali pasidaryti išvadas, bet aišku, kad tam tikri gamintojai turi daugiau trūkumų, tam tikri mažiau trūkumų. Galbūt kai kurių gamintojų vieni trūkumai susiję su išmetimais, kėbulu, kitų ten su pakaba, su žibintais. Patys vartotojai galės pasinagrinėti šitą statistiką“, – teigė „Transeksta“ direktoriaus pavaduotojas A. Glėbus.
Mylimiausi lietuvių gamintojai
Pasak tyrimo autorių, kai lietuviai renkasi automobilį, dažniau žvelgia į senesnius, prabangesnius modelius nei į naujesnius kuklesnius lyginant su Vakarų europiečiais. Esą toks sprendimas dažnai į antrą planą nustumia saugumą.
„Žmonės yra linkę pirkti seną, prabangų, nedidelį, kokybišką, komfortišką [automobilį] ir mokėti tiek pat pinigų, už kiek galėtų nusipirkti visiškai naują modernų mažesnį automobilį“, – teigė „Transeksta“ atstovas Renaldas Gabartas.
„Kad 13 metų senumo automobiliai turi trūkumų, tam nereikia tyrimo, tai elementari fizika – detalės dėvisi, nuvažiuoti kilometrai, laikas. Problema ne kokias ligas, kokias problemas turi vienas, ar kitas automobilis, o tai, kodėl mūsų šalies gyventojai važinėja 13 ir senesnių metų automobiliais, kas mums garantuoja didesnę taršą, kad garantuoja mažiau saugumo kelyje“, – teigė automobilių rinkos ekspertas Laurynas Boguševičius.
Lietuvių vairuotojai turi ir mylimiausius gamintojus.
„Tendencijos daug metų labai panašios: perka ir japoniškus, ir vokiškus automobilius“, – teigė „autoplius.lt“ atstovas Gintenis Dauparas.
„Perka automobilius už 10–15 tūkstančių eurų. Europinis gamintojas arba japonas. Renkasi pagal kokybę ir ridos mažumą“, – patikino „BRC“ direktorius Mindaugas Slovikas.
Apie du trečdaliai automobilių įveikia techninės apžiūros egzaminą iš pirmo karto.
Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.