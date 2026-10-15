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Štai kokio atlyginimo pasiūlymo jauni žmonės tikisi atėję į darbo pokalbį: neretam 1,5 tūkst. eurų per mažai

2026-10-15 13:25 / šaltinis: BNS
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2026-10-15 13:25
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Daugiau nei pusė jaunų žmonių darbo pasiūlymą svarstytų tik tuomet, jei atlyginimas „į rankas“ siektų bent 1,5 tūkst. eurų, o kas penktas tikėtųsi daugiau nei 2 tūkst. eurų, rodo Užimtumo tarnybos užsakymu „Spinter“ atlikta apklausa.

Pinigai (J. Elinskas / BNS nuotr.)
GALERIJA (5)

Daugiau nei pusė jaunų žmonių darbo pasiūlymą svarstytų tik tuomet, jei atlyginimas „į rankas“ siektų bent 1,5 tūkst. eurų, o kas penktas tikėtųsi daugiau nei 2 tūkst. eurų, rodo Užimtumo tarnybos užsakymu „Spinter“ atlikta apklausa.

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Kartu jaunimas tikisi gana greito atlyginimo augimo – 44 proc. mano, kad jis turėtų didėti iškart po bandomojo laikotarpio, o dar 41 proc. – per pirmus darbo metus, pranešė tarnyba.

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Jaunimui renkantis darbą svarbiausias išlieka atlyginimas (70 proc.), beveik pusė prioritetu laiko lankstų darbo grafiką (45 proc.) ir beveik tiek pat – darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą (40 proc.).

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

„Jaunimo elgsena darbo rinkoje pastaraisiais metais keičiasi. Jauni žmonės drąsiau keičia darbą, aktyviai domisi naujomis galimybėmis ir yra jautresni socialinio teisingumo klausimams“, – pranešime teigė Užimtumo tarnybos direktorė Inga Balnanosienė.

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Apklausa: pusė jaunimo tikisi 1,5 tūkst. eurų algos „į rankas“, penktadalis – virš 2 tūkst. eurų

Tyrimo rezultatai rodo, kad daugumai jaunų žmonių svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo (62 proc.). Nors daliai jaunimo didesnis atlyginimas išlieka svarbiausiu prioritetu, kas dešimtas būtų pasiryžęs uždirbti mažiau mainais į daugiau laisvo laiko.

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Anot apklausos, pamaininį darbą ir budėjimus neigiamai vertina pusė jaunuolių (51 proc.), beveik tiek pat sako, kad svarbiausia galimybė lanksčiai derinti darbo pradžią ir pabaigą.

I. Balnanosienės teigimu, jaunosios kartos požiūryje į darbą vis didesnę reikšmę įgauna gyvenimo kokybė, psichologinė gerovė ir galimybė derinti profesinius bei asmeninius poreikius: „Darbdaviams tai signalizuoja, kad konkurencingam atlygiui vis dažniau tenka konkuruoti su lankstumu, poilsio galimybėmis ir sveiką darbo kultūrą kuriančiomis priemonėmis.“

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Du trečdaliai apklaustų jaunuolių (67 proc.) patenkinti savo darbu, tačiau 76 proc. prisipažino bent kartais galvojantys apie jo keitimą. Ketvirtadalis ketina keisti darbą, 13 proc. ieško naujų pasiūlymų.

Jaunimo sprendimą keisti darbą dažniausiai lemia atlygio ir emocinės gerovės veiksniai. Beveik pusė apklaustųjų darbą paliktų dėl netenkinančio atlyginimo, o daugiau nei keturi iš dešimties – dėl streso, emocinio nuovargio ar perdegimo rizikos. Trečdaliui svarbios karjeros ir profesinio augimo galimybės.

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Be to, psichologinė gerovė tampa vienu svarbiausių darbo kokybės rodiklių. Perdegimas ir emocinis nuovargis yra viena pagrindinių darbo keitimo priežasčių. Tik 1 proc. jaunuolių nejaučia jokio nerimo.

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ birželio–liepos mėnesiais apklausė kiek daugiau nei 1 tūkst. respondentų nuo 19 iki 29 metų. 

indeliai.lt

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