Štai kaip aiškina, kodėl elektra ir dujos brangs nuo 2025 m. metų pradžios

Dėl jų elektra ir dujos nuo 2025 m. pradžios tūkstančiams gyventojų pabrangs.

Primename, kad visuomeniniam elektros tiekimui priklauso tie vartotojai, kurie suvartoja iki 1000 kWh energijos per metus arba vidutiniškai iki 83,3 kWh per mėnesį.

Šiems vartotojams elektros kainas nustato VERT. Tačiau iki 2025 m. gruodžio 18 d. jie turės pasirašyti sutarties su tiekėjais dėl nepriklausomo tiekimo.

Šiuo metu yra virš 500 tūkst. vartotojų, kurie turi visuomeninį elektros tiekimą ir kurie iki kitų metų pabaigos turės pasirinkti nepriklausomą elektros tiekimą.

Tokiu atveju elektros kainą siūlys vienas iš trijų nepriklausomų elektros tiekėjų – „Ignitis“, „Elektrum“ arba „Enefit“ (taip pat Kauno termofikacijos elektrinė). Jie siūlo fiksuotus tarifus arba kintamus, kurie yra susieti su didmenine kaina energijos kaina biržoje.

Dujų vartotojai skirstomi į tris grupes pagal tai, kiek dujų suvartoja per metus.

I grupę sudaro vartotojai, kurie suvartoja iki 300 kubinių metrų dujų per metus (iki 25 kubų per mėnesį), II grupę – nuo 301 iki 20 tūkst. kubinių dujų per metus, o III grupę – virš 20 tūkst. kubų.