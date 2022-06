Sostinėje – „Vienaragių“ transporto stotelės

Pasak Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus, vieta stotelėms pasirinkta neatsitilktai, nes Naujamiestis ateityje turėtų tapti startuolių centru.

„Sparčiai atgimstančio Naujamiesčio širdyje įsikūrė jau du mūsų vienaragiai – nauji milijardinės vertės startuoliai „Vinted“ bei „Nord Security“. O kojinių fabrikas, kurio vardu anksčiau vadinosi ši stotelė, vis dar mezga puikias kojines, tik Vilniaus pakraštyje, kur ir tinkama koncentruotis gamybinei veiklai“, – pranešime teigė R. Šimašius.

Vienaragiais vadinami itin sėkmingi startuoliai, kurių rinkos vertė viršija 1 mlrd. eurų. 2019 metais pirmuoju vienaragiu Lietuvoje tapo prekybos ir dalijimosi drabužiais platforma „Vinted“, antruoju šį pavasarį – kibernetinės saugos sprendimų bendrovė „Nord Security“.

Asociacijos „Unicorns Lithuania“ duomenimis, šiuo metu Lietuvoje yra 766 aktyviai veikiantys startuoliai – per ketvirtį jų skaičius padidėjo 4 proc.

„Skaičiuojama, kad vienas vienaragis išauga iš vidutiniškai 300 startuolių. Dirbame tam, kad ir vienaragių, ir startuolių Lietuvoje būtų daugiau“, – pranešime sakė asociacijos vadovė Inga Langaitė.

Rinkos dalyviai: startuolių plėtrai reikia talentų, naujo verslo reguliavimo

Lietuvoje siekiant plėsti startuolių rinką, reikia talentų, daugiau dėmesio švietimui, taip pat kitokio verslo reguliavimo, įsitikinę šalies startuolių rinkos dalyviai.

Lietuvos „vienaragio“ – internetinės naudotų drabužių prekybos platformos „Vinted“ – vienas įkūrėjų bei vykdomasis direktorius Mantas Mikuckas, sako, kad norint plėsti startuolių rinką, daugiausia dėmesio reikia skirti švietimui bei talentų ugdymui.

„Didžiausia investicija, kurią galime padaryti kaip visuomenė ir kaip valstybė, yra švietimas. Jeigu švietimas, mokslas, universitetai teiks tam didelį prioritetą, kad technologijų sektorius, aukštą pridėtinę vertę kuriančių įmonių atsiradimas yra mums visiems prioritetas, ir atsiras tų specialistų gerokai daugiau, tai ir vienaragių atsiras gerokai daugiau“, – BNS sakė M. Mikuckas, pirmadienį atidarant Naujamiestyje, šalia besikuriančio startuolių cento esančias „Vienaragių“ viešojo transporto stoteles.

„Tai aš sakyčiau, kad prioritetas yra edukacija, švietimas, talentai“, – pridūrė jis.

M. Mikucko teigimu, startuolių sektoriui labiausiai reikalingi tinkamai parengti tiksliųjų mokslų specialistai.

„Taip vadinami STEM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos – BNS) mokslai ir jų prioritetas nuo mokyklos laikų, pavyzdžiui, programavimo klasių atsiradimas nuo pirmos klasės, ką mes labai skatiname Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją daryti ir tas po truputį atsiranda“, – kalbėjo M. Mikuckas.

„Kuo anksčiau pradėsime (ruošti – BNS) jaunus žmones, vaikus tapti tos technologijos kūrėjais, tuo daugiau turėsime talentų, kurie taps ir vienaragių kūrėjais“, – teigė jis.

Antrojo Lietuvos „vienaragio“ – kibernetinės saugos sprendimų startuolio „Nord Security“ – vienas įkūrėjų Tomas Okmanas mano, kad Lietuvos startuolių rinkos laukia palankūs artimiausi metai, o jos dalyviai turėtų sudaryti daug pelningų sandorių.

„Mano nuomone, mes esame ypatingai geroje situacijoje per metus ar du, todėl, kad nebereikia vaikytis vien tik to „vienaragio“ statuso. Reikia dirbti su tvariu verslo modeliu ir investuotojai tą tikrai vertins, ir man atrodo, kad tikrai pamatysime daug išskirtinių sandorių per ateinančius metus. Netgi, sakyčiau, būsime daug aktyvesni nei estai ar kažkas kitas“, – BNS teigė T. Okmanas.

„Manau, kad istoriškai taip susidėliojo, kad dabar yra tikrai labai geras laikas ir manau, kad tikrai dabar pamatysime daug teigiamų dalykų“, – pridūrė jis.

Pasak startuolių asociacijos „Unicorns Lithuania“ vadovės Ingos Langaitės, intensyvesnei startuolių plėtrai Lietuvoje reikia pokyčių verslo reguliavimo srityje.

„Reikia nesustoti, reikia lankstesnių verslo reguliavimo sąlygų, supaprastinti biurokratizmą ir perteklinius reikalavimus. Taip pat yra eilė tam tikrų įstatyminių pakeitimų, kurie padėtų steigtis ne tik Lietuvos startuoliams, bet ir galbūt kitų šalių talentams atvykti ir steigtis Lietuvoje“, – BNS sakė I. Langaitė.

Ji teigė metų pradžioje maniusi, jog šiemet Lietuvoje galėtų atsirasti ir trečias „vienaragis“, tačiau optimistines prognozes pakoregavo dėl geopolitinės situacijos pasikeitusi padėtis finansų rinkose.

„Metų pradžioje būčiau sakiusi, kad galėtume šiais metais galbūt sulaukti ir trečiojo „vienaragio“, jeigu viskas pasiseks. Vėlgi, tiek geopolitinė situacija, tiek ir situacija finansų rinkose verčia truputį konservatyviau vertinti tą potencialą. Bet ne dėl to, kad sumažėjo dabar egzistuojančių didelių startuolių vertė, bet dėl to, kad finansų rinkose nėra palankiausios sąlygos dabar pritraukinėti investicijas“, – sakė I. Langaitė.

Vis dėlto ji teigė esanti įsitikinusi, kad trečiasis „vienaragis“ Lietuvoje galėtų atsirasti per artimiausius 1-2 metus. Tarp potencialių „vienaragių“ I. Langaitė įvardijo „Interactio“, „Hostinger“, „Kilo Health“, „Bored Panda“.

„Vienaragiais“ vadinami startuoliai, kurių vertė perkopė 1 mlrd. eurų. Lietuvoje šį statusą kol kas turi drabužių mainų ir prekybos startuolis „Vinted“ ir kibernetinės saugos sprendimų bendrovė „Nord Security“.