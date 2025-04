„Sodros“ ieško tūkstančių gyventojų, kad išmokėtų po 133 eurus: gal tai jūs?

„Sodra“ šiems žmonėms išsiuntė priminimus į asmenines paskyras, kviesdama pateikti prašymą ligos išmokai skirti. Kartą užpildytas prašymas galios nuolat, todėl vėliau, susirgus ar slaugant šeimos narį, prašymo kartoti nereikės.

Šių metų pradžioje neišmokėtų ligos išmokų suma siekė beveik 4 milijonus eurų.Taigi, kiekvienam gyventojui, kuris dėl jos nesikreipė, neišmokėta vidutiniškai po 133 eurus.

Ne visi gyventojai, turėję išduotus nedarbingumo pažymėjimus, gautų ligos išmoką: kai kuriais atvejais sprendimas dėl ligos išmokos gali būti neigiamas, jei žmogus neturi pakankamo ligos socialinio draudimo stažo arba neatitinka kitų reikalavimų.

Vis dėlto dalis gyventojų praranda teisę į priklausančias išmokas dėl paprastos priežasties – laiku nepateikto prašymo.

Pateiktas neterminuotas prašymas skirti ligos išmoką galioja visiems ateities atvejams ir vienerius metus atgal.

Pavyzdžiui, jei žmogus sirgo ir turėjo išduotą nedarbingumo pažymėjimą 2024 m. gegužę, tačiau tuomet nepateikė prašymo, ligos išmoka jam negalėjo būti išmokėta. Jei žmogus pateiks prašymą šių metų balandį, jam bus išmokėta ligos išmoka už praėjusį laikotarpį.

Svarbu, kad nuo ligos pabaigos nebūtų praėję daugiau nei 12 mėnesių. Prašymą dėl ligos išmokos galima pateikti per asmeninę „Sodros” paskyrą. Asmeninėje paskyroje taip pat galima patikrinti, ar priimtas sprendimas dėl ligos išmokos skyrimo. Jei nurodysite savo el. pašto adresą, visa informacija bus siunčiama ir elektroniniu paštu.

Kada reikia pateikti naują prašymą ligos išmokai skirti?

Gyventojams, kurie jau pateikė prašymą skirti ligos išmoką, papildomai jo pildyti nereikia, nebent pasikeistų jų asmeninės sąskaitos numeris. Tokiu atveju reikėtų atlikti šiuos veiksmus:

asmeninėje paskyroje gyventojui skiltyje „Mano nustatymai“ nurodyti naują asmeninės sąskaitos numerį ir išsaugoti pakeitimus;

pateikti prašymą skirti ligos išmoką, GPS1, su požymiu „Patikslintas“.

Ką dar svarbu žinoti apie ligos išmoką?

Pateikus prašymą, išmoka bus automatiškai pervedama į nurodytą asmeninę sąskaitą.

Ligos išmoka gali būti skiriama, jei žmogus turi bent 3 mėnesių stažą per pastaruosius metus arba bent 6 mėnesių stažą per pastaruosius dvejus metus ir dėl jos kreipiasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo laikinojo nedarbingumo pabaigos.

Už pirmąsias dvi nedarbingumo dienas, sutampančias su žmogaus darbo grafiku, ligos išmoką apskaičiuoja ir moka darbdavys, o nuo trečios dienos – „Sodra“. Slaugant šeimos narį, ligos išmoką nuo pirmos dienos moka „Sodra“. Daugiau informacijos apie ligos išmoką rasite „Sodros“ interneto svetainėje.