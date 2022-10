„Sodra“ paaiškino, kodėl ne visiems sergantiems moka ligos išmokas, net jei ir renka jų įmokas

PSD įmokų mokėjimas užtikrina galimybę nemokamai naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis.

Tačiau galimybė gauti ligos išmokas susijusi su kitomis – valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokomis, primena „Sodra“.

PSD įmokas turi mokėti visi nuolat Lietuvoje gyvenantys asmenys. To reikia tam, kad žmogus galėtų pasinaudoti nemokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, turėtų teisę į kompensuojamuosius vaistus, medicinos pagalbos priemones ir kita.

PSD įmokos dydis yra 6,98 proc. minimaliosios mėnesinės algos MMA. Šiais metais ši suma siekia 50,95 euro (730 eurų MMA x 6,98 proc.). Kitais metais MMA veikiausiai didės iki 840 eurų, tad PSD įmokos išaugs iki 58,63 euro per mėnesį.

Mokėdami valstybinio socialinio draudimo įmokas VSD, gyventojai kaupia socialinio draudimo stažą.

Socialinio draudimo įmokų mokėjimas užtikrina socialines garantijas – galimybę gauti ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas, pensiją. Išmokų dydžiai tiesiogiai priklauso nuo sumokėtų įmokų.

Individualią veiklą vykdantys gyventojai gali mokėti VSD įmokas kartą per metus, po pajamų deklaravimo VMI, arba kas mėnesį. Tai užtikrintų galimybę gauti ligos išmoką iškart susirgus.

Savarankiškai dirbantys gyventojai laikomi apdraustaisiais ligos ir motinystės socialiniu draudimu, jei jie yra sumokėję valstybinio socialinio draudimo įmokas ir pateikę atitinkamą pranešimą „Sodrai“ apie savarankiškai dirbantį asmenį už kalendorinį mėnesį, ėjusį prieš mėnesį, kurį įgyjama teisė į ligos išmoką.

Pavyzdžiui, ligos išmokos spalio mėnesį susirgusiems savarankiškai dirbantiems gyventojams skiriamos, tik jeigu jie bus sumokėję VSD įmokas rugsėjį. Be to, reikia būti įgijus reikalaujamą ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą (3 mėnesiai per paskutinius 12 mėnesių arba 6 mėnesiai per paskutinius 24 mėnesius).

Kitu atveju savarankiškai dirbantys gyventojai šių išmokų sulauktų tik 2023 metais deklaravę pajamas už 2022 metus ir sumokėję socialinio draudimo įmokas, jeigu bus įgiję reikalaujamą ligos ar motinystės socialinio draudimo stažą.

„Sodros“ duomenimis šiuo metu Lietuvoje yra apie 200 tūkst. gyventojų, vykdančių individualią veiklą. Dar 52 tūkst. gyventojų yra įsigiję verslo liudijimus.

Praėjusį mėnesį gyventojams iš viso buvo išduota per 235 tūkst. nedarbingumo pažymėjimų. Ligos išmoka mokėta daugiau kaip 70 tūkst. gyventojų.

Kokio dydžio ligos išmokos nuo spalio

Kai suserga pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas, ligos išmoka, mokama iš „Sodros“ lėšų (t.y. nuo trečios ligos dienos), per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 proc. šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo dienos.

Ligos išmoka, mokama iš „Sodros“ lėšų (t.y. nuo trečios nedarbingumo dienos), yra lygi 62,06 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti 2 šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo dienos, dydžio.

Minimali: Mėnesio: 205,38 euro, įgijus teisę į ligos išmoką 2022 m. IV ketv. Dienos: 9,83 euro, įgijus teisę į ligos išmoką 2022 m. IV ketv.

Maksimali: Mėnesio: 2189,97 euro, įgijus teisę į ligos išmoką 2022 m. IV ketv. Dienos: 104,78 euro (1764,40 x 2 x 62,06 proc. /20,9 darbo dienų), įgijus teisę į ligos išmoką 2022 m. IV ketv.

Ligos išmoka sergančiam šeimos nariui slaugyti arba vaikui prižiūrėti, mokama iš „Sodros“ lėšų, yra lygi 65,94 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Maksimali: Mėnesio: 2326,89 euro (1764,40 x 2 x 65,94 proc.), įgijus teisę į ligos išmoką 2022 m. IV ketv. Dienos: 111,33 euro (1764,40 x 2 x 65,94 proc./20,9 d. d.), įgijus teisę į ligos išmoką 2022 m. IV ketv.

Ligos išmoka, tapus laikinai nedarbingam dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, mokama 77,58 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio.

Maksimali: Mėnesio: 2737,64 euro (1764,40 x 2 x 77,58 proc.), įgijus teisę į ligos išmoką 2022 m. IV ketv. Dienos: 130,99 euro (1764,40 x 2 x 77,58 proc./20,9 d. d.), įgijus teisę į ligos išmoką 2022 m. IV ketv.