Skuodis: nuo 2025 m. vidurio Kauno oro uostas galės priimti 2 mln. keleivių per metus

Jau nuo 2025 m. vidurio Kauno oro uostas galės priimti apie 2 mln. keleivių per metus, praneša Lietuvos oro uostai (LOU). Kaip teigia susiekimo ministras Marius Skuodis, šiuo metu Kauno oro uostas „traška per siūlės“, nes nėra pritaikytas dabartiniams – apie 1,3 mln. žmonių per metus siekiantiems srautams.