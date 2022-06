Šimonytė apie įkurtą Inovacijų agentūrą: inovacijos kurs kokybišką ir konkurencingą Lietuvos ekonomiką

„Šita institucija yra labai svarbus įrankis to, kad mūsų ekonomika galėtų vis labiau konkuruoti savo kokybe, kuri neįmanoma be inovacijų“, – pirmadienį oficialioje Inovacijų agentūros atidarymo ceremonijoje sakė I. Šimonytė.

Jos teigimu, būtent kokybė leidžia sėkmingiausiai konkuruoti ilguoju laikotarpiu: „Ilguoju laikotarpiu niekuo kitu, kaip tik kokybe, konkuruoti yra neįmanoma. O ten, kur yra kokybė, turi būti ir inovacijos“.

I. Šimonytė tikisi, jog nauja institucija paskatins verslą imtis lyderystės investuojant į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

„Kiek bepridėtų valstybė viešųjų investicijų mokslui, kurį atlieka mūsų universitetai, institutai ir kitos įstaigos, vis dėlto, verslo lyderystė čia yra pati svarbiausia. Ir čia Inovacijų agentūra, neabejoju, vaidins pagrindinį vaidmenį“, – kalbėjo premjerė.

„Parama, pagalba, sėkmės taškų paieška, manau, bus pagrindinis šitos institucijos darbas“, – teigė I. Šimonytė.

Inovacijų agentūra bus atsakinga už inovacijų ekosistemą ir skatinimą, verslo pradžios ir plėtros konsultacijų teikimą – ji sukurta sujungus Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) inovacinę veiklą, Lietuvos verslo paramos (LVPA) agentūrą ir „Verslią Lietuvą“.

Be to, ji administruos įvairias paramos verslui priemones, kurių bendra vertė per artimiausius kelerius metus viršys 500 mln. eurų. Į eksporto skatinimą iki 2030 metų planuojama investuoti daugiau kaip 80 mln. eurų

Agentūroje dirbs daugiau kaip 300 darbuotojų, ji turės regioninius padalinius 13 Lietuvos miestų.