Šiaulių bankas ir „Invalda INVL“ jungs mažmeninius verslus

Taip pat duotas leidimas įsigyti „INVL Financial Advisors“ valdomą turtą, trečiadienį pranešė taryba.

Šiaulių bankas ketina netiesiogiai – per naujai steigiamą įmonę „SB Asset Management“ – įsigyti „Invaldos INVL“ mažmeninius investicinių fondų valdymo ir pensijų fondų valdymo verslus Lietuvoje.

Be to, netiesiogiai, per gyvybės draudimo bendrovę „SB draudimas“, įsigyti „INVL Life“ per Lietuvos, Latvijos ir Estijos filialus vykdomą gyvybės draudimo verslą.

Antradienį abi sandorio pusės pasirašė papildomą susitarimą, jog „Invaldai INVL“ nusprendus ir Šiaulių banko valdybai ir stebėtojų tarybai pritarus, „INVL Life“ gyvybės draudimo verslo dalis Latvijoje ir Estijoje gali būti pašalinta iš sandorio.

Kad būtų galima minėtus verslus valdyti ir administruoti, Šiaulių bankas planuoja įsigyti finansų maklerių įmonės „INVL Financial Advisors“ valdomą turtą, reikalingą šiam verslui.

Pernai lapkritį pranešta, kad Šiaulių bankas bei „Invalda INVL“ pasirašė 40,2 mln. eurų vertės mažmeninio verslo jungimo sutartį.

Vasario 22 dieną abiejų įmonių akcininkai spręs, ar pritarti verslų sujungimo sandoriui.

Skelbta, jog verslai jungiami siekiant sukurti naują finansų rinkos dalyvį, didinantį konkurenciją užsienio kapitalo institucijų dominuojamoje rinkoje. Sandorį užbaigti planuojama 2023 metų pabaigoje.