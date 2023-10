Šiandien „Bolt“ kainos šovė į viršų – paaiškėjo priežastis

Dėl masiškai gaunamų pranešimų apie sprogmenis dalis ugdymo įstaigų atšaukė pamokas ir paragino tėvus pasiimti savo atžalas. Kai kuriuose miestuose dėl to išaugo pavežėjų paslaugomis besinaudojančių klientų skaičius, be to, gerokai pakilo kelionių kainos.