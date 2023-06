Seimas uždraudė kaitinamojo tabako gaminius su skoniais ir kvapais

Už tokias Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas ketvirtadienį balsavo 103 Seimo nariai, prieš buvo vienas, o keturi susilaikė.

Be to, Seimas uždraudė Lietuvoje prekiauti tokio tabako gaminiais, kuriuose yra medžiagų, leidžiančių pakeisti kvapo ar skonio stiprumą ar jų dūmo sodrumą. Toks reikalavimas kol kas taikomas tik cigaretėms ir joms sukti skirtam tabakui.

„Šis vienodumas svarbus siekiant suteikti vartotojams tikslią informaciją apie kaitinamojo tabako žalą sveikatai“, – Seimo posėdyje teigė Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Aidas Gedvilas.

Be to, parlamentarai panaikino išimtį, kad rūkomieji kaitinamojo tabako gaminiai gali būti be įspėjimo apie galimą žalą sveikatai. To reikalauja Europos Komisijos direktyva – ribojimais siekiama mažinti šių gaminių vartojimą, o Lietuva juos turi priimti iki liepos 23-osios.

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, didmeninė prekyba kaitinamuoju tabaku pernai didėjo 27,3 proc.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pernai atliktas tyrimas parodė, kad veiksniai, nulėmę pasirinkimą pradėti vartoti elektronines cigaretes arba kaitinamojo tabako gaminius, buvo draugų, kolegų ar kitų asmenų pavyzdys (30,6 proc.) ir galimybė įsigyti įvairių skonių ir kvapų gaminius (28,3 proc.).