Seimas linkęs pritarti siūlymui mažinti pagrindinės mokėjimo sąskaitos įkainį

Už projektą po svarstymo balsavo 107, susilaikė 5, prieš nebalsavo nei vienas parlamentaras. Seimas dėl įstatymų pokyčių dar turės balsuoti priėmimo stadijoje.

Šia iniciatyva ministerija kartu su Lietuvos banku (LB) siekia didinti paslaugos populiarumą, gerinti jos kokybę.

Maksimalų įkainį įstatymu ketinama sumažinti iki 1 euro per mėnesį, tarifą susiejant su MMA. Be to, jis būtų peržiūrimas nebe kasmet, o kas 3 metus.

Finansų ministrės Gintarės Skaistės teigimu, siekiant paslaugą populiarinti, siūloma įpareigoti kredito įstaigas informuoti vartotojus apie mokėjimo paslaugų krepšelio paslaugą „suprantama kalba“, aktyviau informuoti smulkias ir vidutines įmones.

Kaip informuoja LB, nuo šių metų bankai ir kredito unijos privalo visas būtiniausias mokėjimo paslaugas klientams suteikti ne brangiau nei už 1,47 euro per mėnesį (nepasiturintiems už 73 centus).

Į LB patvirtintą paslaugų krepšelį įtrauktos sąskaitos atidarymo, el. bankininkystės, mokėjimo kortelės aptarnavimo ir atsiskaitymo ja, neriboto gautų mokėjimų eurais įskaitymo, neriboto grynųjų pinigų įmokėjimo ir kitos paslaugos.