Seimas leido įteisinti siaurus kelius, jei jų negalima praplatinti

Seimas leido įteisinti siaurus kelius miestuose ir gyvenvietėse – jie liktų dabartinio pločio, jeigu nėra galimybės jų praplatinti. Be to, nestandartinių kelių savininkai ar valdytojai nuo liepos galės įteisinti šalia esančius žemės sklypus – dabar to negalima padaryti, nebent per teismą.