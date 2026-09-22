Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seimas leido energetikos įmonėms avarijų ir ekstremalių situacijų metu pasitelkti pagalbą iš kitų ES šalių

2026-09-22 16:18 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-22 16:18
Pridėkite kaip šaltinį Google

Seimas po karštų diskusijų leido energetikos įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų Europos Sąjungos (ES) šalių įmonių pagalbą. 

Praėjus dviems savaitėms po audros, Anykščiuose vis dar nėra elektros (tv3.lt koliažas)

Seimas po karštų diskusijų leido energetikos įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų Europos Sąjungos (ES) šalių įmonių pagalbą. 

REKLAMA
0

Seimas antradienį priėmė tai numatančias Energetikos, Viešųjų pirkimų bei Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymų pataisas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pakeitimai „Energijos skirstymo operatoriui“ (ESO) ar kitiems operatoriams leis pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą sudarant tarpusavio pagalbos sutartis be viešųjų pirkimų. 

REKLAMA
REKLAMA

Dalis parlamentarų tikino, kad pataisos leis operatoriams į sąnaudas įtraukti didesnes išlaidas negu pasitelkiant vietos įmones, o tai labiau didins galutines elektros kainas vartotojams.  

REKLAMA

Energetikos ir darnios plėtros komiteto narys Simonas Gentvilas apgailestavo, kad tokių pataisų nebuvo pavasario sesijoje, nes jomis būtų pasinaudota po rugpjūčio 22-osios audros, kai elektros tiekimas buvo nutrūkęs beveik 270 tūkst. vartotojų. 

Užsienio pagalba yra reikalinga, kaip ir mes turime padėti savo kaimynams, kurie turės visokias audras, todėl kviečiu priimti įstatymą. Normalu, kad energetikos įmonės turi dengti iš tarifo audros padarinius, bet problema buvo, kad padariniai buvo likviduojami per lėtai ir tai reikia daryti geriau“, – prieš balsavimą Seime teigė S. Gentvilas. 

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Ignas Vėgėlė piktinosi, kad išimtis daroma užsienio įmonėms, o ne Lietuvos

„|statymas leis „Ignitis grupei“ ir ESO nuolat bendradarbiauti su užsienio valstybių įmonėmis siekiant šalinti audros padarinius, ne vien tiktai po audros, visus metus turėti tokias sutartis ir tam netaikomos viešųjų pirkimų procedūros. Kiek tai liečia lietuviškas įmones, visoms bus taikomos viešųjų pirkimų procedūros“, – teigė parlamentaras. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jam taip pat kelia įtarimą tvarka, kokias išlaidas būtų galima įtraukti į sąnaudas, o kokių – ne: „Dabar, kai leidžiama įtraukti (į sąnaudas – BNS) kone visus iš to bendradarbiavimo kylančius kaštus, tai kels elektros kainą ir vartotojai turės didesnę kainą už elektros energiją.“ 

Tačiau Energetikos ir darnios plėtros komiteto narys Algirdas Butkevičius teigė, kad su tuo susijusios sąnaudos būtų pripažįstamos pagrįstomis reguliuojamos veiklos sąnaudomis pagal VERT nustatytą tvarką. 

REKLAMA

Pasak jo, lietuviški rangovai likviduoti padarinius ir toliau bus pasitelkiami pagal ESO viešųjų pirkimų tvarką sudaromas ilgalaikes, taip vadinamojo budinčio tinklo eksploatavimo ir avarijų likvidavimo sutartis.

„Šalinant audras ESO komandos arba vidiniai resursai ir lietuviškos rangos įmonės yra mobilizuojamos, pasitelkiamos pirmoje eilėje“, – tvirtino A. Butkevičius. 

REKLAMA

Audito komitete dirbantis Artūras Skardžius sako, kad nauja tvarka neįpareigos nei ESO, nei „Litgrid“, nei valstybę rengtis ekstremalioms situacijoms.

„Juk galima pasitelkti užsienio kompaniją likviduoti audros padalinius, o VERT, kad ir kiek tai bekainuotų, perkels elektros vartotojams į sąskaitas. Viešųjų pirkimų procedūrų netaikymas suponuoja didelius paslaugos kaštus. Vėlgi iškyla klausimas, kur Lietuvos įmonės, kur „Ignitis“ įmonės, kur ESO rangovai, kur kariuomenės inžineriniai padaliniai likviduojant ekstremalių įvykių padarinius?“ – klausė A. Skardžius. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Mišrios Seimo narių grupės narys Vitalijus Šeršniovas nuogąstavo, kad Lietuvos verslas pasinaudos situacija: „Esant reikalui greit sukurs įmones už Lietuvos ribų ir jos irgi bus užsienio kompanijos, kurios galės pretenduoti į užsakymus. Jeigu ateis audra rytoj, mūsų ginčai Seime žmonėms nebus įdomūs. Jiems rytoj reikės operatyvios pagalbos ir šio įstatymo pagalba, aš tikiuosi, mūsų operatyvumas bus daug produktyvesnis negu turėjome iki šiol.“ 

Dėl avarijų, sutrikimų ar ekstremalias situacijų siekdami atkurti energijos perdavimo, skirstymo ar tiekimo veiklą be viešųjų pirkimų darbams samdyti įmones galės elektros, gamtinių dujų perdavimo, elektros ar gamtinių dujų skirstomųjų tinklų operatoriai.  

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų