Seimas imasi Darbo kodekso pataisų: sieks šiems darbuotojams sąlygų gerinimo

Už tokių pakeitimų svarstymą antradienį balsavo 85 Seimo nariai, prieš nebuvo, o aštuoni susilaikė. Toliau pataisos bus svarstomos lapkričio 12-ąją.
Per skaitmenines platformas daugiausia dirba pavežėjai, maisto, siuntinių kurjeriai.
Seimas imasi platformų darbuotojų sąlygų gerinimo
Viceministrė Aušra Putk sako, jog žmonių, dirbančių skaitmeninėse platformose, darbo sąlygos sudėtingos, jie neturi socialinių garantijų, gauna nedideles pajamas.
„Lietuvoje ši problema aktuali“, – pristatydama pataisas Seime teigė viceministrė.
Pasak jos, 2024 metais Lietuvoje buvo 33 tūkst. pavežėjų ir kurjerių, o iš viso platformose dirbo 141 tūkst. žmonių. 2025 metais 81 proc. tokių darbuotojų nurodė, kad tai yra jų pagrindinė veikla.
Socialinių reikalų ir darbo komiteto vadovas Tomas Tomilinas skaičiavo, kad Lietuvoje veikia apie 140 platformų. Pasak jo, pernai 57,5 tūkst. žmonių įsigijo individualios veiklos pažymėjimus transporto ar kurjerių paslaugoms.
„Tai nėra tikslus unikalių platformų darbuotojų skaičius, tačiau gerai parodo šios veiklos mastą“, – teigė jis.
Pakeitimais siekiama teisingai nustatyti, ar platformoje dirbantys žmonės yra jos darbuotojai, ar dirbantys savarankiškai – pirmiausia būtų vertinamos faktinės aplinkybės, o ne tai, ką sutartyje nurodytų šalys.
Sprendžiant, ar yra darbo santykiai, visų pirma būtų žiūrima, ar yra pavaldumo požymių, ar žmogus pats gali laisvai pasirinkti teikti paslaugas, kuriuo laiku, nusistatyti maksimalią jų apimtį, susitarti dėl kainos, susipažinti su esminėmis jų sąlygomis: įkainiu, konkrečiu adresu, vieta, atstumu ir panašiai.
Taip pat siekiama suteikti galimybę šiame sektoriuje dirbantiems žmonėms žinoti, kokios algoritminės stebėjimo sistemos taikomos jų darbe, kokius duomenis jos renka ir kuo besivadovaudamos priima sprendimus dirbančiųjų atžvilgiu.
Pataisos leis savarankiškai dirbantiems gyventojams kreiptis į Darbo ginčų komisiją, ko dabar jie daryti negali.
Verslui ketinama suteikti vienerių metų pereinamąjį laikotarpį, per kurį platformų savininkai turi su darbuotojais susitarti dėl darbo sąlygų – ar jie dirbs su darbo sutartimis, ar savarankiškai.
Pokyčiams yra pritarusi Vyriausybė.
Pakeitimais į Lietuvos teisę perkeliamos Europos Sąjungos Platformų direktyvos nuostatos, garantuojančios daugiau skaidrumo, kontrolės ir apsaugos nuo automatinių stebėsenos ar sprendimų priėmimo sistemų priimamų sprendimų.