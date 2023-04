Sankcijos nesuveikė? Rusijos naftos eksportas kovą pasiekė beveik trejų metų aukštumas

Vakarų šalys Rusijai įvedė virtinę sankcijų nuo Maskvos plataus masto įsiveržimo į Ukrainą pradžios 2022-ųjų vasarį, įskaitant paskelbtas eksportuojamos naftos kainų viršutines ribas ir ES embargus.

Visgi TEA savo mėnesinėje naftos rinkos apžvalgoje nurodė, jog bendras eksportuojamos naftos kiekis iš Rusijos praėjusį mėnesį išaugo 600 tūkst. barelių per parą iki 8,1 mln. barelių per parą.

Tai yra aukščiausias lygis nuo 2020 metų.

Nors Rusijos pajamos iš naftos padidėjo 1 mlrd. JAV dolerių ir pasiekė 12,7 mlrd. JAV dolerių, jos vis tiek išliko 43 proc. mažesnės, palyginti su padėtimi prieš metus.

Paryžiuje įsikūrusios agentūra teigimu, didžiąją dalį prieaugio lėmė išaugęs naftos produktų eksportas, sugrįžęs iki COVID-19 pandemijos buvusį lygį – šių produktų eksportas padidėjo 450 tūkst. barų per parą iki 3,1 mln. barelių per parą.

TEA pažymėjo, jog naftos produktų siuntos į ES nuo vasario iki kovo padidėjo beveik dvigubai iki 300 tūkst. barelių per parą, tačiau, palyginti su prieškariniu lygiu, eksportas buvo beveik 1,5 mln. barelių mažesnis.

Dyzelino eksportas į Turkiją, atsisakiusią prisijungti prie Vakarų sankcijų Maskvai, pasiekė aukščiausią lygį nuo 2018-ųjų.

Žalios naftos eksportas išaugo 100 tūkst. barelių per parą iki 5 mln. barelių per parą, tuo metu Indija aplenkė Kiniją, tapdama pagrindine Rusijos eksporto į Aziją gavėja kovo mėnesį.

Vartotojų patiriamas spaudimas

ES gruodį įvedė embargą rusiškos naftos tiekimui jūra bei 60 JAV dolerių už barelį viršutinę kainos ribą eksportui visame pasaulyje.

Dėl kainų lubų pasiektas susitarimas su Didžiojo septyneto (G-7) šalimis ir Australija.

Vasarį ES uždraudė rusiškus naftos produktus ir susitarė su G-7 dėl 100 JAV dolerių už barelį lubų brangesniems degalams, tokiems kaip dyzelinas, bei 45 JAV dolerių lubų prastesnės kokybės produktams, tokiems kaip mazutas.

Šiomis priemonėmis siekiama atkirsti Rusiją, vieną didžiausių energijos gamintojų pasaulyje, nuo svarbaus pajamų šaltinio, naudojamo karui Ukrainoje finansuoti.

Rusija į Vakarų sankcijas atsakė sumažindama naftos gavybą 500 tūkst. barelių per parą, o jos partnerės OPEC+ naftos kartelyje sukrėtė rinkas, kiek anksčiau šį mėnesį irgi paskelbusios apie netikėtą gavybos mažinimą.

Visgi, pasak TEA, kovo mėnesį Rusija nepasiekė savo gavybos mažinimo tikslų – naftos išgauta tik 290 tūkst. barelių per parą mažiau.

Agentūra pažymėjo, kad kelių OPEC+ narių, kurioms vadovauja Saudo Arabija, gavybos sumažinimas reiškia, jog naftos ir naftos produktų kainos gali kilti.

„Šiuo metu infliacijos varžomi vartotojai dar labiau nukentės dėl aukštesnių kainų, ypač besivystančios ir besiformuojančios ekonomikos šalyse“, – teigė išsivysčiusias šalis konsultuojanti agentūra.

Be bendro 1,7 mln. barelių per parą gavybos sumažinimo, lapkritį OPEC+ susitarė ir dėl gavybos sumažinimo 2 mln. barelių per parą.

Visa tai gali „padidinti numatomą naftos tiekimo deficitą“ antroje metų pusėje, nurodė TEA.

Paskelbus pranešimą, naftos kainos, pastaraisiais mėnesiais atsitraukusios nuo aukštumų, fiksuotų Maskvai įsiveržus į Ukrainą, pakilo.