Tai numato penktadienį įregistruotos Akcizų įstatymo pataisos, kurias posėdyje svarstys Vyriausybė.
Gėrimams, kurių 100-te mililitrų pridėtinių cukrų yra iki 8 gramų, būtų taikomas 14 eurų už hektolitrą tarifas (dabar – 7,4 euro), o virš 8 gramų – 40 eurų (21 euras) tarifas.
Dėl to papildomai į biudžetą per metus tikimasi surinkti apie 21 mln. eurų.
Saldintų gėrimų akcizą siūloma didinti du kartus, sausų koncentratų mažinti perpus
Skystiems gėrimų koncentratams būtų taikomas toks pat – 105 eurų tarifas, o sausiems – mažėtų nuo 4,3 iki 2 eurų už kilogramą. Dėl to biudžetas netektų apie 5 mln. eurų per metus.
BNS anksčiau rašė, kad ministerijos skaičiavimais, dėl pakeitimų 1 litras gėrimo, kuriame yra 2,5-8 gramai cukrų, taip pat vien tik saldiklių turintis gėrimas galėtų brangti 8 centais, o virš 8 gramų – 23 centais. Tuo metu 100 gramų koncentrato galėtų atpigti 28 centais.
Dėl cukraus mokesčio didinimo yra sutarusi valdančioji koalicija.