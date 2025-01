Šadžius: vertinti didesnių akcizų poveikį dar anksti

„Be abejo, žiūrėsime, stebėsime. Labai nedaug laiko nuo metų pradžios praėjo ir tie akcizai dar taikomi labai neilgai. Matyt, po pirmo ketvirčio bus galima suvesti kažkokius rezultatus“, – žurnalistams trečiadienį sakė R. Šadžius.

Jo teigimu, dar anksti teigti, kad degalų kainos Lietuvoje ilgesnį laiką bus aukštesnės nei kaimyninėse šalyse.

„Analizuosime situaciją, tačiau pastebėtina, kad kuro kainos šokinėja kartais žymiai smarkiau nei akcizo pokyčiai tą lemtų. Rinka yra labai judri, labai paslanki – šiandien galbūt taip, o rytoj gali nutikti, kad visi pilsis Lietuvoje“, – teigė ministras, paprašytas įvertinti kai kurių logistikos įmonių pareiškimus, jog padidėjus akcizams jie dyzeliną pilasi Lenkijoje.

Iškastinio kuro akcizams nuo šių metų taikoma anglies dioksido (CO2) dedamoji, dėl to akcizas benzinui padidėjo 10,1 proc., dyzelinui – 26,7 proc., žymėtam dyzelinui – 41,7 proc., suskystintoms automobilių dujoms – apie 22 proc.

Be to, pernai priėmus vadinamąjį Gynybos fondo įstatymą, akcizas benzinui, dyzelinui, žaliajam ūkininkų dyzelinui, naftos dujoms bei kitiems energetiniams produktams nuo sausio padidintas 6 centais už litrą (be PVM).

BNS duomenys pagal vidutines kainas viename didžiausių regione „Circle K“ degalinių tinkle rodo, kad Lietuvoje dyzelinas tapo brangiausias, bet benzinas išliko pigiausias Baltijos valstybėse.