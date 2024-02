„Ryanair“ iš Kauno skraidys 3 naujais maršrutais

Pasak jo, nuo „Ryanair“ bazės atidarymo Kauno oro uoste 2010 metais nuolat buvo laikomi du lėktuvai.

„Aviakompanija šiuos planus galutinai sudėliojo dar lapkritį, tačiau šiuo metu juos pagaliau patvirtino oficialiai“, – savo tinklaraštyje skelbia S. Bartkus.

„Pagal bazuojamų orlaivių skaičių Kauno oro uostas taps ne tik didžiausia „Ryanair“ baze Baltijos šalyse, bet ir viena didžiausių Šiaurės Europoje – daugiau orlaivių šiuo metu airiai laiko tik Kopenhagoje“, – teigia LTOU vadovas.

Pasak jo, kartu „Ryanair“ pavasarį ir vasaros pradžioje pasiūlys tris naujus maršrutus iš Kauno: į Vokietijos sostinę Berlyną (kovo pabaigoje), Pizą Italijoje ir Zadarą Kroatijoje (birželio pradžioje). Be to, į Londoną, Kopenhagą ir Stokholmą bendrovė skraidins kasdien arba kelis kartus per dieną.

Iš viso „Ryanair“ iš Kauno skraidins 27 maršrutais, o vasaros piko savaitėmis planuoja iki 84 išvykimų per savaitę.

Oro uostų vadovo teigimu, įmonė turi planų Kauno oro uostą paversti didžiausia savo lėktuvų priežiūros ir remonto baze Europoje. Šią žiemą „Ryanair“ Kaune atidarė antrąjį orlaivių aptarnavimo angarą, planuoja statyti ir trečiąjį.