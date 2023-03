Rusijos rublio kursas pasiekė 11 mėnesių žemumas

Šalies eksportui per metus sunykus daugiau nei ketvirtadaliu, Finansų ministerija sumažino užsienio valiutos pardavimus, o investuotojai atsižvelgė į centrinio banko sprendimą bazinių palūkanų nekeisti, kuris aiškinamas proinfliacinėmis rizikomis, nes augantis biudžeto deficitas bei blogėjančios prekybos sąlygos daro spaudimą nacionalinei valiutai.

Per pirmus du šių metų mėnesius federalinio iždo deficitas išaugo iki rekordinio lygio, stiprėjančiam susirūpinimui dėl recesijos ir Vakarų sankcijų smukdžius „Urals“ naftos kainas, taip apribojant valstybei gyvybiškai svarbias pajamas iš energijos išteklių eksporto. Be to, sparčiai didėjo išlaidos invazijai į Ukrainą finansuoti.

Tuo tarpu tikimasi, kad padidėjusių naftos pardavimų Indijai parama Rusijos rubliui bus ribota, pažymi „Trading Economics“.