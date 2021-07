Ruoškitės: planuoja naują automobilių mokestį – kai kam teks mokėti šimtus ar tūkstančius eurų

Ketvirtadienį automobilių taršos mokesčio pakeitimus pristatė aplinkos ministras Simonas Gentvilas ir susisiekimo ministras Marius Skuodis.

S. Gentvilas atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje transporto priemonių keliama tarša yra daug didesnė nei kitose Europos šalyse. Esą didesnis automobilių taršos apmokestinimas yra reikalingas tam, kad keistųsi žmonių įpročiai ir kad galiausiai gyventų sveikiau.

Be to, anot ministro, šiųmetė kaitra Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse akivaizdžiai įrodo pasaulinį klimato atšilimą. Dėl to irgi reikalinga skatinti keisti įpročius, kad naudotis automobiliais norėtųsi mažiau.

M. Skuodis atkreipė dėmesį, kad 90 proc. asmeninių kelionių Lietuvoje vyksta asmeniniu transportu. ES šalyse šis rodiklis gerokai mažesnis.

Susisiekimo ministras pasakojo, kad už automobilių taršos mokestį surinkti pinigai bus skirti viešajam transportui ir susisiekimui gerinti, tiesti naujiems dviračių takams ir kt.

Kaip bus skaičiuojamas naujas mokestis

Planuojama, kad dabar taikomą transporto priemonių registracijos mokestį, mokamą kaskart pasikeičiant savininkui, reikės mokėti tik vieną kartą – į Lietuvą įvežant automobilį iš užsienio, aiškino aplinkos viceministrė Gintarė Krušnienė.

Anot jos, greta automobilių įvežimo mokestis bus įvestas ir jo naudojimo mokestis, kurį reikės mokėti kiekvienais metais.

Pagal pristatytą ministerijos pasiūlymą, tiek registracijos, tiek taršos apmokestinimas bus apskaičiuojamas pagal tą pačią formulę.

Ji komponuojama pagal 2 automobilių techninius parametrus – kuro naudojimo efektyvumą (kiek gramų anglies dioksido emisijų tenka vienam kilometrui) ir oro taršos koeficientą, tai yra EURO standarto kriterijų.

Vienas dėmuo – tai EURO standartas ir kuro rūšis, nuo kurių priklauso aplinkos kokybė miestuose. Antras dėmuo – kuro vartojimo neefektyvumas, tai yra anglies dioksido išmetamas kiekis vienam nuvažiuotam kilometrui. Šiuo atveju taršos riba lieka tokia pati kaip iki šiol – tai yra 130 g CO2/km, o tarifo augimas prasideda nuo statistinio vidurkio – 160 g CO2/km ribos.

Paprastai kalbant, apskaičiuojant naują mokestį, automobilio išmetamas CO2 kiekis bus dauginamas iš įstatyme būsiančių numatytų koeficientų (Eur/g).

Mokestis bus taikomas lengviesiems M1 ir N1 klasės automobiliams, jį Valstybinei mokesčių inspekcijai turės mokėti tiek gyventojai, tiek juridiniai asmenys.

Mažiausias mokestis bus 0 eurų, o toliau prasidės nuo 15 eurų. Maksimalios mokesčio ribos (tiek už automobilio registravimą, tiek už naudojimą) nėra numatyta.

Kam kiek reikės mokėti

Ministerija taip pat pateikia kelis pavyzdžius, kaip bus apmokestinami konkretūs automobilių modeliai.

Pavyzdžiui, už VW Golf (2007 m., dyzelinas, 1.9l variklis 77 kW CO2: 140 g/km) registracijos mokestis bus 354 eurai, o naudojimo mokestis 89 eurai.

Už BMW 3 (2006 m., dyzelinas, variklis 2.0l 120 kW CO2 153 g/km) registracijos mokestis bus 387 eurai, naudojimo mokestis 97 eurai.

BMW 5 (2013 m, varomas dyzeliu su 2.0 l 135 kW varikliu ir CO2 134 g/km emisija) registracijos mokestis bus 295 eurai, o naudojimo mokestis: 74 eurai.

Dar senesniems ir taršesniems automobiliams registravimo ir naudojimosi mokesčių suma galės viršyti ir 1 tūkst. eurų.

Kam bus taikomos mokesčio lengvatos

Daugiavaikėms šeimoms ir neįgalų vaiką auginančioms šeimoms, kurioms objektyviai reikia didesnių – todėl įprastai taršesnių – automobilių, numatoma 50 proc. naudojimosi mokesčio lengvata.

Lengvata naudosis šeimos kortelę turinčioms šeimos vienam automobiliui (šeimos kortelę turi 21 tūkst. šeimų).

5 metų pereinamasis laikotarpis su 50 proc. lengvata nustatomas ir pensinio amžiaus – 65 metų vairuotojams. Lengvata taikoma iki 2027 m. ir tik vienam automobiliui.

Ji bus pritaikyta 207 tūkst. vairuotojų (12 proc.) Pereinamasis laikotarpis iki 2024 m. pabaigos visiems vairuotojams, kurie įsigijo transporto priemonę iki pirmojo taršos mokesčio 2020 m.

Dar planuojama palikti šiuo metu galiojančios tris mokesčio lengvatas:

neįgaliesiems pritaikyto transporto priemonių valdytojams (vienam automobiliui);

tik elektra varomiems automobiliams;

transporto priemonių, kurių CO2 išmetimai sudaro iki 130 g CO2/km, valdytojams.

Skaičiuojama, kad net 424 tūkst. (~25 proc.) vairuotojų bus pritaikyta ši taršos slenksčio lengvata.

Pasiūlytiems mokesčio pakeitimams dar turės pritarti Vyriausybė ir Seimas. Bus siekiama, kad pakeitimai įsigaliotų vėliausiai nuo 2023 m.

„Regitros“ duomenimis, šiais metais kas mėnesį transporto priemonių registracijos mokestis sumokamas už 20–30 tūkst. automobilių. Gyventojai ir įmonių sumokama suma siekia 2–3 mln. eurų kiekvieną mėnesį.