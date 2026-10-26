Ruošiantis artimųjų kapų lankymui – „Lidl“ kapų žvakėms iki 40 proc. nuolaidos

„Prieš Vėlines kapų žvakių poreikis išauga itin ryškiai, todėl pirkėjams svarbus ne tik platus pasirinkimas, bet ir galimybė rasti tinkamą variantą pagal degimo laiką bei kainą. Matome ir tai, kad vis daugiau žmonių renkasi praktiškesnius sprendimus – ilgiau degančias žvakes ar daugkartines žvakides su keičiamais įdėklais. Tai leidžia ne tik sutaupyti, bet ir sumažinti po Vėlinių liekančių atliekų kiekį“, – sako „Lidl Lietuva“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Ovidija Ferencienė.
„Lidl“ pirkėjai gali rinktis įvairaus degimo laiko kapų žvakes ir jų įdėklus. Trumpesniam degimo laikui siūlomas 35 valandas degantis žvakės įdėklas vos už 0,55 euro, 50 valandų „Livarno“ kapų žvakė tik už 0,69 euro bei 30 valandų deganti žvakė už 1,29 euro.
Norintiems ilgesnio degimo laiko galima rinktis 105 valandas degančią „Livarno“ žvakę už 0,89 euro arba dviejų 96 valandas degančių įdėklų pakuotę vos už 1,79 euro. 55 valandas deganti kapų žvakė „Baronas“ kainuoja 1,89 euro.
Dalį kapų žvakių šiuo metu galima įsigyti ir su nuolaida. 20 valandų degančiai kapų žvakei „Luna“ taikoma 30 proc. nuolaida – ji kainuoja tik 0,55 euro.
Įvairūs pasirinkimai skirtingiems poreikiams
„Lidl“ kapų žvakių asortimentas sudarytas taip, kad pirkėjai galėtų rinktis pagal skirtingus poreikius – nuo mažesnių stiklinių žvakių iki ilgiau degančių variantų, keičiamų įdėklų bei puošnesnių daugkartinių žvakidžių. Skirtingų dydžių, dizaino ir degimo laiko gaminiai leidžia rasti tinkamą pasirinkimą tiek ieškantiems paprastesnio sprendimo, tiek norintiems ilgesnio naudojimo.
„Formuodami šio laikotarpio asortimentą stengiamės pasiūlyti skirtingų tipų žvakių – nuo paprastų kasdienių variantų iki puošnesnių daugkartinių žvakidžių ar keičiamų įdėklų. Pirkėjų poreikiai skiriasi, todėl mums svarbu, kad kiekvienas galėtų rasti sau tinkamą pasirinkimą už „Lidl“ būdingą patrauklią kainą“, – sako O. Ferencienė.
„Lidl“ siūlo tiek nebrangių pavienių žvakių, tiek praktiškų įdėklų ir daugkartinių sprendimų. Ilgiau degančias žvakes reikia rečiau keisti, o daugkartines žvakides galima naudoti ne vieną kartą, pakeičiant tik jų įdėklą.
Kapų žvakių žemomis kainomis įsigysite visose 88 „Lidl“ parduotuvėse 31 Lietuvos mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose, Jurbarke, Raseiniuose ir Garliavoje.
Straipsnį parengė: „LIDL“.