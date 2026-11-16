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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

RRT skyrė bendrovei „Bitė Lietuva“ baudą

2026-11-16 14:54 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-11-16 14:54
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Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) telekomunikacijų bendrovei „Bitė Lietuva“ skyrė maksimalią 300 eurų baudą už kiekvieną dieną, kurią ji nevykdo tarnybos sprendimo. Bendrovė buvo įpareigota atkurti elektroninių ryšių paslaugų teikimą bendrovės „Consilium optimum“ abonentams, rašoma LR ryšių reguliavimo tarnybos pranešime spaudai.

Bitė (nuotr. Organizatorių)

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) telekomunikacijų bendrovei „Bitė Lietuva“ skyrė maksimalią 300 eurų baudą už kiekvieną dieną, kurią ji nevykdo tarnybos sprendimo. Bendrovė buvo įpareigota atkurti elektroninių ryšių paslaugų teikimą bendrovės „Consilium optimum“ abonentams, rašoma LR ryšių reguliavimo tarnybos pranešime spaudai.

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RRT teigimu, „Bitė Lietuva“ nepateikė konkrečių įrodymų, kad sprendimo negali įvykdyti dėl objektyvių techninių kliūčių. Bauda skirta už kiekvieną sprendimo nevykdymo dieną nuo lapkričio 6-osios iki visiško jo įvykdymo, rašoma pranešime spaudai.

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Skyrė baudą

Kaip rašoma pranešime, pagal bendrovių susitarimą „Bitė Lietuva“ teikė „Consilium optimum“ mobiliojo interneto ir virtualiojo privataus tinklo (APN) paslaugas. „Consilium optimum“ mobiliojo interneto paslaugas teikia savo abonentams, todėl nutraukus paslaugų teikimą tarp bendrovių, gali sutrikti ir jų naudojimasis ryšiu.

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Lapkričio 6 d. RRT įpareigojo telekomunikacijų bendrovę „Bitė Lietuva“ toliau teikti paslaugas „Consilium optimum“ tokia pačia apimtimi ir sąlygomis kaip lapkričio 4-ąją. Jei paslaugos buvo nutrauktos ar apribotos, bendrovė privalėjo nedelsdama jas atkurti. Sprendimas įsigaliojo iš karto ir yra privalomas vykdyti.

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„Bitė Lietuva“ apskundė teismui RRT sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Tačiau tarnyba pabrėžia, kad kol teismas nenusprendė kitaip, šis sprendimas galioja ir yra privalomas vykdyti.

„Galutinis paslaugų gavėjas negali tapti verslo ginčo įkaitu. Nesutarimus įmonės turi spręsti tarpusavyje, o ne perkeldamos jų pasekmes žmonėms ir verslams, kuriems ryšys yra būtina kasdienės veiklos dalis“, – teigia RRT vadovė Jūratė Šovienė.

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Pasak jos, priimdama sprendimą RRT prioritetą teikė gyventojų ir įmonių interesams, kad jie neliktų be ryšio paslaugų. Tarnybos pareiga tokioje situacijoje – apsaugoti paslaugų gavėjų interesus ir užtikrinti nepertraukiamą ryšį.

Skirdama baudą tarnyba įvertino, kokį poveikį sprendimo nevykdymas daro paslaugų gavėjams, ir siekė, kad bauda būtų veiksminga bei atgrasanti.

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Tarnyba pabrėžia, kad laikinosios apsaugos priemonės ir skirta bauda nereiškia, jog bendrovių ginčas jau išspręstas. Šiomis priemonėmis siekiama užtikrinti, kad iki galutinio ginčo išsprendimo paslaugų gavėjai neliktų be ryšio, ir išvengti pasekmių, kurių vėliau gali būti neįmanoma visiškai pašalinti.

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Baudą skųs kaip nepagrįstą

„Ryšių reguliavimo tarnybos nutarimą bei skirtą 300 eurų baudą dviejų verslo partnerių ginče laikome nepagrįstu, tad jį, žinoma, skųsime”, – sako Jaunius Špakauskas, „Bitės“ korporatyvinės komunikacijos vadovas.

„Rūpintis savo klientais yra paslaugų perpardavinėtojo „Consilium Optimum“ (veikiančio „Fastlink“ vardu) pareiga. „Bitė“ dar 2026 metų vasarį priminė perpardavinėtojui apie artėjančią sutarties su „Bite“ pabaigą. Tad „Consilium Optimum“ („Fastlink“) turėjo daugiau kaip pusę metų pasirūpinti savo klientais: susitarti dėl naujų sąlygų su esamu tiekėju, pasirinkti alternatyvų paslaugos tiekėją, laisvai pasirinkti bet kokį kitą tenkinantį sprendimą”, – pridūrė J. Špakauskas.

J. Špakauskas akcentavo, jog „Bitė“ turi ne vieną paslaugų perpardavinėtoją, tad taikyti išskirtines sąlygas „Consilium Optimum“ („Fastlink“) būtų nesąžininga visų kitų perpardavinėtojų atžvilgiu.” 

indeliai.lt

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