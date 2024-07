„Rheinmetall“ gamyklai siūlomas išskirtinis statusas – statybas leis pradėti be leidimo

Jei Vyriausybė pritars Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymui, „Lithuanian Center of Exellence for Ammunition“ vadinama gamykla būtų pradėta statyti dar neturint leidimo – jį reikėtų gauti iki statybų pabaigos.

Pasak ministerijos, šiuo metu didžiąją dalį ginklų ir šaudmenų Lietuva įsigyja tarptautinėse rinkose, todėl šalies saugumas tampa priklausomas nuo užsienio tiekėjų.

„Siekiant, kad Lietuvos kariuomenė turėtų nenutrūkstamą valstybės poreikius tenkinančią prieigą prie reikiamų ginklų ir šaudmenų, būtina užtikrinti, kad esminiai valstybės poreikiai būtų tenkinami ūkio subjektų, veikiančių Lietuvos teritorijoje“, – rašoma Vyriausybės nutarimo projekte.

„Poreikis ne tik didinti gynybos produktų gamybos apimtis, tačiau ir skubiai vystyti naujas gamyklas, pramonines bazes, taip užtikrinant valstybių narių gynybos atsargas ir nepertraukiamą paramą Ukrainai tampa visos Europos prioritetu“, – skelbia ministerija.

Krašto apsaugos ministerija (KAM) pabrėžė, kad gamykla Lietuvos kariuomenę aprūpintų reikalingu kiekiu šaudmenų, taip pat užtikrintų nenutrūkstamą jų tiekimą grėsmės atveju.

„155 mm kalibro amunicijos gamyba ir patikimo tiekimo užtikrinimas Lietuvos kariuomenei ir Lietuvoje veikiančioms užsienio šalių kovinėms grupėms yra esminis ir neatidėliotinas valstybės saugumo ir gynybos poreikis, kurį būtina užtikrinti nedelsiant“, – teigia KAM.

Seimas priėmė pakeitimus balandį

Įstatymo pataisas, sudarančias palankesnes sąlygas dideliems Vakarų ginklų ir šaudmenų gamintojams, įskaitant „Rheinmetall“, kuo greičiau Lietuvoje statyti gamyklas, Seimas priėmė balandį.

Pakeitimai tokiems projektams leidžia greičiau pradėti veiklą, poveikio aplinkai vertinimo procedūras atliekant bei statybos leidimus gaunant iki statybų pabaigos. Be to, išimties tvarka būtų leista statyti neurbanizuotose teritorijose be teritorijų planavimo su savivalda procedūrų, investuotojams nebūtų privaloma informuoti visuomenę apie projektavimą, kviesti ją dalyvauti svarstant projektinius pasiūlymus, viešinti informacijos apie statybos pradžią.

Vokietijos karinės pramonės milžinė „Rheinmetall“ į 155 mm artilerijos amunicijos gamyklą Lietuvoje ketina investuoti daugiau nei 180 mln. eurų, joje turėtų būti sukurta bent 150 naujų darbo vietų. Projektui suteiktas stambaus projekto statusas.

Investicijų sutartis su su pagrindine „Rheinmetall“ grupės bendrove „Rheinmetall“ bei Lietuvoje nuo 2018 metų veikiančia „Rheinmetall Defence Lietuva“ pasirašyta birželio pradžioje. Žemės nuomos sutartį su koncernu ketinama pasirašyti liepos pirmoje pusėje, o statybas pradėti jau šių metų spalį.

Gamykla bus statoma Radviliškio rajone, netoli Baisogalos, esančiame 340 hektarų ploto sklype, kurį anksčiau valdė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU). Žemę dabar naudoja aukštosios mokyklos Gyvulininkystės institutas.