Renatas Pocius: ESO skola gyventojams gali būti grąžinta mažiau nei per dvejus metus

„Po viešos konsultacijos dabar diskutuojame su ESO, kad buitiniams vartotojams (permoka – BNS) grįžtų netgi per trumpiau nei du metus, atsižvelgiant į Prezidentūros ir kai kurių vartotojų atstovų išsakytas pastabas. Tai tie terminai kažkiek dar į trumpesnę pusę koreguojasi“, – Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) diskusijoje trečiadienį sakė R. Pocius.

VERT anksčiau paskelbė, jog beveik 158 mln. eurų siekiantį bendrą permokos likutį buitiniams vartotojams ESO turėtų grąžinti per 2,5 metų, pradedant nuo 2024 metų liepos, o įmonėms – per 7,5 metų (pradedant nuo 2027-ųjų – per 5,5 metų).

Siūlo skolą pradėti mokėti greičiau

Prezidento patarėjas Tomas Lukoševičius pirmadienį siūlė ieškoti galimybių dar labiau sutrumpinti grafiką, pavyzdžiui, skolą dar greičiau grąžinti buitiniams vartotojams, be to, pradėti grąžinti nelaukiant kitų metų liepos.

ESO Finansų ir administravimo tarnybos vadovas Audrius Ruseckas tuomet teigė, kad tai padaryti būtų įmanoma.

Permoką vartotojams planuojama grąžinti pritaikius šiuo metu svarstomą pagrindinę VERT siūlomą skolos grąžinimo alternatyvą, kai išlaikant tvarų ESO įsiskolinimą bei nemažinant 10 metų investicijų būtų įtraukta papildoma kainos dedamoji – iš jos per aštuonerius metus planuojama surinkti 96 mln. eurų.

Daliai vartotojų papildomos dedamosios įvedimą laikant mokesčiu už grąžinamą skolą, reguliuotojo pirmininkas sako, kad taip „vienu sprendimu VERT bando išspręsti keletą problemų“. Tuo metu, jo teigimu, antroji alternatyva ESO kainuotų 170 mln. eurų brangesnes paskolas.

„Dėl to mes ir pasiūlėme iš vienos pusės grąžinti pinigus, bet galbūt ilgalaikėje (ESO – BNS) investicijų programoje numatyti papildomą finansavimą“, – trečiadienį teigė R. Pocius.

Pasak jo, vykstant energetinei transformacijai visoje Europoje ateityje didės reguliuojama elektros kainos dalis.

„Reikalingos didžiulės investicijos, kad būtų įsisavinta mūsų atsinaujinanti generacija. Mes (Lietuva – BNS) juk 2030 metais pagal strategiją turime turėti tokius generacijos pajėgumus, kiek mes suvartojame elektros energijos“, – teigė R. Pocius.

„Įvertinus atsinaujinančios energetikos išteklių generavimo specifiką ir reikalingas investicijas tarifas auga“, – pridūrė jis.

VERT teigimu, ESO šiuo metu liko grąžinti apie 157,7 mln. eurų, iš jų apie 57 mln. eurų – gyventojams.