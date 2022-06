Rekordinės benzino kainos: jau viršijo 2 eurus, Lietuvoje brangiau nei Vokietijoje

Pastarąją savaitę visose lyginamose valstybėse, išskyrus Vokietiją, vidutinės degalų kainos išaugo: benzino A95 kainos padidėjo 0,09–0,12 Eur/l, dyzelino kainos padidėjo 0,08–0,09 Eur/l. Daugiausiai benzino kainos augo Lietuvoje (6,3 proc.), dyzelino – Lenkijoje (5,4 proc.). Degalai Vokietijoje atpigo: benzinas – 0,19 Eur/l (8,8 proc.), dyzelinas – 0,06 Eur/l (2,8 proc.).

Lietuvoje vidutinės degalų kainos, kaip ir anksčiau (nuo balandžio mėn.), išlieka mažiausios Baltijos šalyse. Lietuvoje benzino vidutinė kaina ir toliau yra didesnė už dyzelino kainą – nuo gegužės 30 d. iki birželio 6 d. šis skirtumas dar padidėjo nuo 0,13 Eur/l iki 0,17 Eur/l.

REKLAMA

Bazinės (didmeninės) benzino A95 kainos Lietuvoje (Orlen Lietuva duomenys) nuo gegužės 26 d. iki birželio 3 d. padidėjo 0,22 Eur/l, o nuo birželio 4 d. iki 9 d. sumažėjo 0,06 Eur/l. Dyzelino kaina nuo gegužės 24 d. iki birželio 7 d. padidėjo 0,29 Eur/l, nuo birželio 8 d. iki 9 d. kaina sumažėjo 0,02 Eur/l.

Analizuojant benzino kainos struktūros ir jos kitimo tendencijas Lietuvoje 2022 m., pastebėtina, kad 2022 m. kovo – balandžio mėn. bazinė (didmeninė) benzino kaina be mokesčių, lyginant su ankstesniu laikotarpiu, padidėjo daugiau kaip 0,10 Eur/l (sudarė nuo 0,79 iki 0,88 Eur/l), taip pat išaugo ir vidutiniai pardavimo kaštai (marža) be mokesčių – 0,136 Eur/l, gegužės mėn. bazinė (didmeninė) benzino kaina be mokesčių dar išaugo ir sudarė 0,90–1,08 Eur/l, vidutiniai pardavimo kaštai (marža) be mokesčių – 0,037 Eur/l. Birželio mėn. pirmąją savaitę bazinė (didmeninė) benzino kaina be mokesčių išaugo iki 1,16 Eur/l. Biodegalų dalis 2022 m. sudarė nuo 0,014 iki 0,045 Eur/l.

REKLAMA

REKLAMA

Analizuojant dyzelino kainos struktūros ir jos kitimo tendencijas Lietuvoje 2022 m., pastebėtina, kad 2022 m. kovo – balandžio mėn. bazinė (didmeninė) dyzelino kaina be mokesčių, lyginant su ankstesniu laikotarpiu, padidėjo daugiau kaip 0,20 Eur/l (sudarė nuo 0,89 iki 1,06 Eur/l), taip pat išaugo vidutiniai pardavimo kaštai (marža) be mokesčių – 0,151 Eur/l, o gegužės mėn. bazinė (didmeninė) dyzelino kaina be mokesčių dar išaugo ir sudarė nuo 0,94 iki 1,07 Eur/l), vidutiniai pardavimo kaštai (marža) be mokesčių – 0,090 Eur/l. Birželio mėn. pirmąją savaitę bazinė (didmeninė) dyzelino kaina be mokesčių išaugo iki 1,07 Eur/l. Biodegalų dalis 2022 m. sudarė nuo 0,055 iki 0,081 Eur/l.

Žaliavinės naftos kainos per laikotarpį nuo 2022-05-30 iki 2022-06-06 augo: Brent nafta pabrango 2 USD už barelį, Urals nafta – 3 USD už barelį. Visą reikalingą informaciją rasite https://www.ena.lt/dkp/