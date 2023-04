„Regitra“ pasakė, kaip nesunkiai išlaikyti vairavimo egzaminą

Todėl „Regitros“ egzaminuotojai kiek anksčiau pasidalijo informacija apie praktikos egzaminų vertinimą bei pataria, kaip išvengti dažniausiai pasitaikančių klaidų.

„Pirmiausia reikėtų pastebėti, kad vairavimo egzamino vertinimo kriterijai nėra slapti. Juos galite rasti mūsų interneto svetainėje. Beje, čia yra ir daugiau naudingų patarimų, kurie padės sėkmingai išlaikyti egzaminus. Pavyzdžiui: virtualios vairavimo pamokos ar užduodami klausimai prieš egzaminą“, – pasakoja „Regitros“ Vilniaus filialo egzaminuotojas Edgaras Spiglazovas.

Praktikos egzamino metu gali būti fiksuojamos šios klaidos: nekritinės, specifinės pasikartojančios (šešios nekritinės klaidos, atliekant tą patį vertinamą veiksmą) ir kritinės. Tam, kad egzaminas būtų išlaikytas, galima padaryti ne daugiau kaip 8 nekritines klaidas ir nė vienos kritinės bei specifinės pasikartojančios klaidos.

Nekritinės klaidos

Nekritinės klaidos – tai yra smulkesnės klaidos, kurios rodo nepakankamą įgūdžių lygį, tačiau nesukelia grėsmės kitam eismo dalyviui ir nesudaro potencialiai pavojingos situacijos.

„Dažniausia nekritinė klaida susijusi su stebėjimu ir žvalgymusi. Taigi, žvalgymasis, žvalgymasis ir dar kartą žvalgymasis – tai pirmoji ir pagrindinė taisyklė kelyje. Apskritai, būtina nuolat stebėti aplinką, nes kartais net ir 2 sekundės situaciją gali pakeisti iš esmės. Kuo daugiau žvalgysitės – tuo daugiau matysite, o kuo daugiau matysite – tuo saugiau važiuosite“, – sako Aidas Urbonas, kuris būsimus vairuotojus egzaminuoja „Regitros“ Kauno filiale.

Pasak Aido, naujuose automobiliuose dažnai būna įdiegtos pagalbinės saugumo sistemos: galinio vaizdo kameros, parkavimo ar aklosios zonos davikliai, susidūrimo kaktomuša įspėjimo sistema bei kt. Šios sistemos – puikus pagalbininkas vairuotojui, tačiau jos nesuteikia teisės mažiau žvalgytis bei stebėti veidrodėlius.

Posūkio signalai – dar vienas dalykas, į kurį būtina atkreipti išskirtinį dėmesį. Posūkių signalų rodymas yra tarsi kalbėjimas su kitais eismo dalyviais. Jais mes įspėjame apie ketinimus ir apie būsimus veiksmus eisme. Dažniausia pradedančiųjų vairuotojų klaida – posūkio signalų nerodymas prieš pradedant važiuoti, sustojant ar apsisukinėjant.

„Dar viena dažna nekritinė klaida, kurią daro pradedantieji vairuotojai – netinkamas greičio pasirinkimas. Egzaminui turime tik valandą. Taigi, per ribotą laiką mes turime įvertinti, ar būsimas vairuotojas geba tinkamai valdyti automobilį bei reaguoti į eismo situaciją ne tik judėdamas labai lėtai, bet taip pat ir važiuodamas kartu su srautu, didžiausiu leistinu greičiu. Kitaip tariant, egzamino metu prašome važiuoti ne tik ne per greitai, bet ir ne per lėtai, jei to nereikalauja eismo sąlygos“, – teigia egzaminuotojas.

Kritinės klaidos

Na, o dabar apie kritines klaidas. Jeigu nekritinės klaidos nesukelia grėsmės kitiems eismo dalyviams, tai kritinės – atvirkščiai. Be to, jos gali trukdyti tinkamai ir saugiai valdyti transporto priemonę. Viena iš dažniausiai pasitaikančių nekritinių klaidų per egzaminą įvyksta artėjant prie pėsčiųjų perėjų.

„Visi žinome, jog pėstieji – pažeidžiamiausia eismo dalyvių grupė. Būtent pėsčiųjų perėjose nutinka skaudūs eismo įvykiai, todėl itin svarbu ugdyti įprotį kiek įmanoma anksčiau pastebėti pėsčiuosius. Egzamino metu pasitaiko atvejų, kai būsimi vairuotojai važiuodami per pėsčiųjų perėją arba pro kitą automobilį neįsitikina, jog nėra pėsčiųjų, kuriuos turėtų praleisti. Todėl, jei pamatėte, kad prie pėsčiųjų perėjos stovi žmogus, pristabdykite, o privažiavus, jei reikia, sustokite“, – sako egzaminuotojas Edgaras.

Anot egzaminuotojo, neretai būsimi vairuotojai netinkamai taiko ir važiavimo pirmumo taisykles: „nupiešus tą pačią sankryžą ant popieriaus lapo ir paklausus, kas per sankryžą važiuos pirmas, didžioji dalis atsakytų teisingai. Nepaisant to, įgytas teorines žinias ne visada tinkamai pritaiko praktikoje“, – teigia egzaminuotojas.

Dar daugiau egzaminuotojų Aido ir Edgaro patarimų rasite „Regitros“ parengtame vaizdo klipe: