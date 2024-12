„Regitra“ įspėja: pasitikrinti sveikatą liko viena diena, to nepadarius bus stabdomas vairuotojo pažymėjimas

REKLAMA

„Praeitų metų lapkritį pradėjome turėdami 442 tūkst. vairuotojų. Per šį laikotarpį, per kiek daugiau nei per metus, pasitikrino 370 tūkst. ir, šio ryto duomenimis, turime kiek daugiau nei 72 tūkst. vairuotojų, kuriems yra likę pasitikrinti sveikatą ir įvykdyti šią naują pareigą“, – antradienį LRT radijui kalbėjo „Regitros“ generalinis direktorius Vaidas Dominauskas.

V. Dominauskas pažymi, kad dalis vairuotojų sveikatos nesitikrina ir dėl to, kad neplanuoja vairuoti.

„Dalis vyresnio amžiaus vairuotojų yra priėmę sprendimą, kad nebedalyvaus eisme, todėl poreikio tikrintis sveikatą nebelieka. Yra dalis vairuotojų, kurie išvykę iš Lietuvos ir taip pat šios pareigos negalės įgyvendinti arba galės tai atlikti grįžę į Lietuvą. Tų situacijų yra labai įvairių“, – sakė jis.

Pasak „Regitros“ vadovo, sveikatos nespėjusiems pasitikrinti asmenims vairuotojo pažymėjimas bus stabdomas tik tuo laikotarpiu, iki kol bus patikrinta sveikata.

„Papildomai vairuotojams nieko darytis nereikės. Atnaujintą informaciją apie medicininės pažymos galiojimą gausime skaitmeniniu būdu ir atstatysime vairuotojo pažymėjimo galiojimą“, – pridūrė V. Dominauskas.

Savo ruožtu Policijos departamento viešosios tvarkos biuro vadovas Vytautas Grašys priminė, kad nuo sausio 1-osios policijos pareigūnams sustabdžius asmenis su pasibaigusiu vairuotojo pažymėjimo galiojimu šiems grės piniginės baudos.

„Jeigu toks asmuo bus sustabdytas vairuodamas transporto priemonę, jo vairuotojo pažymėjimas negalios dėl sveikatos pažymos neturėjimo, jam bus paskirta piniginė bauda nuo 30 iki 50 eurų. Pirmą kartą būtų 15 eurų. Na ir jis turės susirasti kitą asmenį, kas galės parvairuoti jo automobilį, nes negaliojant teisei vairuoti, jis toliau tęsti kelionės neturėtų“, – nurodė V. Grašys.

ELTA primena, kad 2022-ųjų rudenį Seimas nusprendė vairuotojo pažymėjimo galiojimą susieti su medicininės pažymos galiojimo trukme. Vairuotojams, nepasitikrinusiems sveikatos nustatytu periodiškumu, vairuotojų pažymėjimų galiojimas bus sustabdytas.