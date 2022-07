PVM lengvata: viešbučių ir restoranų asociacijos atstovai susitiks su parlamentarais

Asociacijos teigimu, paslaugų eksportas turi būti skatinamas, išlaikomos konkurencingos apgyvendinimo kainos, siekiant pritraukti kuo didesnius turistų srautus ir nediskriminuoti Lietuvos viešbučių kaimyninių šalių atžvilgiu.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlė pratęsti lengvatos galiojimą, o Finansų ministerija dėl to žadėjo apsispręsti vėliau. Pasak jos, šio sektoriaus pajamos jau grįžo į ikipandeminį lygį, be to, su lengvata restoranų ir kavinių kainos augo daugiau nei dešimtadaliu.

Teigiama, kad sprendimas dėl lengvatos pratęsimo bus priimtas tik atlikus išsamią situacijos analizę.

Lengvatinis PVM tarifas maitinimo įmonėms buvo įvestas antrąjį praėjusių metų pusmetį, o apgyvendinimo paslaugoms taikomas septynerius metus. Abi lengvatos baigia galioti šių metų pabaigoje.

Ekonomistai tokį siūlymą vertina atsargiai – kai kurie sako, kad įmonės turėtų grįžti prie įprastos konkurencijos ir siūlo lengvatą palikti tik viešbučiams. Kiti siūlo įvertinti, kad nuo pandemijos nukentėjo ir daugiau verslų, bet tuo pačiu teigia, kad lengvatą panaikinti būtų sudėtinga.

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus yra sakęs, kad nepritaria siūlymui pratęsti lengvatą. Pasak G. Šimkaus, centrinis bankas buvo skeptiškas kuomet buvo pasiūlyta taikyti šią lengvatą, neigiamai žiūri ir į jos tolesnį išsaugojimą.