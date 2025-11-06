Pusė lietuvių pasiruošę išsiimti senatvei sukauptas lėšas: štai kam jas išleistų

LRT užsakymu atliktos apklausos duomenimis, šiuo metu 54 proc. apklaustųjų ketina stabdyti kaupimą antroje pakopoje ir atsiimti pinigus, 38 proc. respondentų planuoja ir toliau kaupti, likę 8 proc. dar apsisprendė.
Anot apklausos, iš tų, kurie pinigus planuoja atsiimti, 36 proc. juos išleis stambiems pirkiniams, 35 proc. – taupys, 18 proc. – investuos į nekilnojamąjį turtą, 13 proc. – investuos į akcijas ar į kitas investicines priemones, 7 proc. – išleis kokiems nors smulkiems pirkiniams.
Apklausą rugsėjo 24–spalio 9 dienomis LRT užsakymu atliko bendrovė „Baltijos tyrimai“, apklausti 1004 Lietuvos gyventojai nuo 18 metų.
BNS rašė, kad nuo 2026-ųjų gyventojai galės iš antros pakopos pensijų fondų atsiimti dalį arba visas lėšas ar ilgesniam laikui sustabdyti įmokas.
Lietuvos bankas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija numato, jog kaupimą nutrauks apie 40 proc. dalyvių.
Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus kiek anksčiau šią savaitę ragino kaupiančius antrojoje pensijų pakopoje gyventojus neskubėti atsiimti lėšų.
Šiuo metu antroje pakopoje kaupia apie 1,403 mln. gyventojų. o bendras jų sukauptas turtas rugpjūčio pabaigoje siekė apie 9,79 mlrd. eurų.