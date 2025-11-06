 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pusė lietuvių pasiruošę išsiimti senatvei sukauptas lėšas: štai kam jas išleistų

2025-11-06 07:46 / šaltinis: BNS
2025-11-06 07:46

Apie pusė pensijai antrojoje pakopoje kaupiančių Lietuvos gyventojų būtų linkę išsiimti senatvei sukauptas lėšas, rodo naujausia apklausa, kurią skelbia portalas LRT.

Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

Apie pusė pensijai antrojoje pakopoje kaupiančių Lietuvos gyventojų būtų linkę išsiimti senatvei sukauptas lėšas, rodo naujausia apklausa, kurią skelbia portalas LRT.

REKLAMA
1

LRT užsakymu atliktos apklausos duomenimis, šiuo metu 54 proc. apklaustųjų ketina stabdyti kaupimą antroje pakopoje ir atsiimti pinigus, 38 proc. respondentų planuoja ir toliau kaupti, likę 8 proc. dar apsisprendė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot apklausos, iš tų, kurie pinigus planuoja atsiimti, 36 proc. juos išleis stambiems pirkiniams, 35 proc. – taupys, 18 proc. – investuos į nekilnojamąjį turtą, 13 proc. – investuos į akcijas ar į kitas investicines priemones, 7 proc. – išleis kokiems nors smulkiems pirkiniams.

REKLAMA
REKLAMA

Apklausą rugsėjo 24–spalio 9 dienomis LRT užsakymu atliko bendrovė „Baltijos tyrimai“, apklausti 1004 Lietuvos gyventojai nuo 18 metų.

REKLAMA

BNS rašė, kad nuo 2026-ųjų gyventojai galės iš antros pakopos pensijų fondų atsiimti dalį arba visas lėšas ar ilgesniam laikui sustabdyti įmokas.

Lietuvos bankas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija numato, jog kaupimą nutrauks apie 40 proc. dalyvių. 

Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus kiek anksčiau šią savaitę ragino kaupiančius antrojoje pensijų pakopoje gyventojus neskubėti atsiimti lėšų.

Šiuo metu antroje pakopoje kaupia apie 1,403 mln. gyventojų. o bendras jų sukauptas turtas rugpjūčio pabaigoje siekė apie 9,79 mlrd. eurų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų