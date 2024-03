Protestų akivaizdoje EK siūlo sušvelninti žemės ūkio reglamentus

„Žemės ūkio politika prisitaiko prie besikeičiančių realijų, – penktadienį pranešime pareiškė EK pirmininkė Ursula von der Leyen. – Komisija toliau tvirtai rems mūsų ūkininkus, kurie ES palaiko aprūpinimo maistu saugumą ir yra mūsų veiksmų dėl klimato bei aplinkos priešakinėje linijoje.“

Vasario mėnesį dėl protestų buvo paralyžiuotas ES politinis centras Briuselyje, kai ūkininkai su traktoriais protestavo prieš biurokratiją, susijusią su bloko Bendrąja žemės ūkio politika (BŽŪP). Pagal BŽŪP mokamos subsidijos, kurios padeda ūkininkams išsilaikyti, tačiau lėšų išmokėjimas yra susietas su griežtomis aplinkos apsaugos taisyklėmis.

Penktadienį pristatytos BŽŪP pataisos, kurioms dar bus reikalingas ES šalių narių ir Europos Parlamento (EP) pritarimas, padėtų supaprastinti taisykles, reglamentuojančias tokius klausimus, kaip žemės naudojimas ir sėjomaina.

Ūkininkai nebebūtų įpareigoti palikti dalį savo ariamosios žemės pūdymui, o šalys narės turėtų pasiūlyti papildomą finansinę paramą ūkininkams, kurie savanoriškai užtikrina, kad dalis žemės liktų nenaudojama. Be to, EK siūlo sušvelninti taisykles, pagal kurias ūkininkų reikalaujama vykdyti sėjomainą – vietoj to ūkininkams dar būtų leidžiama rinktis pasėlių įvairinimą. Tačiau kiekviena šalis narė turėtų atskirai duoti leidimą vykdyti įvairinimą kaip alternatyvą sėjomainai. ES šalims taip pat būtų leidžiama sušvelninti aplinkos apsaugos taisykles užklupus ekstremaliems orams.

Tačiau laukia ilgas procesas, kol siūlomi pakeitimai galės būti įtraukti į ES įstatymus.

EP ir ES šalims narėms iš pradžių bus leista parengti nuosavas pasiūlymų pataisas. Tada derybininkai susitiks už uždarų durų, kad galėtų rasti kompromisą, kurį parlamentas ir šalių narių ministrai po to turės patvirtinti.