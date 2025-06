Protestą prieš GPM pokyčius surengę ūkininkai planuoja dar vieną akciją kitą savaitę

„Papildomos akcijos vyks birželio 25-26 d. Sekančią savaitę su bendruomene tarsimės dėl masto ir principų, kuriais vyks ateinantys protestai“, – Eltai teigė A. Vanagas, kuris dar nežino, kiek žmonių dalyvautų renginyje.

„Įvykiai kol kas dar karšti, mūsų ūkininkai pamatė valdančiosios daugumos požiūrį į juos, specifiškai socialdemokratų, kadangi labai mažai iš jų atėjo pas mus pasisakyti. Iš pavienių politikų išgirdome kaltinimų mums, bendruomenė į visa tai itin jautriai reaguoja“, – tikino LGAA pirmininkas.

Anot jo, ketvirtadienį vykusiu protestu pavyko parodyti ūkininkų valią jiems aktualiais klausimais. A. Vanagas taip pat buvo tarp žemės ūkio atstovų, kurie protesto metu susitiko su ministru pirmininku.

„Parodėme savo poziciją mokesčių klausimais ir pademonstravome, kad ūkininkams yra visiškai ne tas pats dėl to, kaip elgiamasi su tam tikromis visuomenės grupėmis. Ta pozicija nugulė į reikalavimus, o su jais mes kreipėmės į Seimo narius ir ministrą pirmininką“, – teigė LGAA pirmininkas.

Tiesa, jo manymu, įvykusios diskusijos vertė paaiškės tik tada, kai Seimas darkart balsuos ir įstatymų projektus įtrauks ūkininkų pageidavimus. Didžiausią jų nepasitenkinimą kelia planuojami Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymo pakeitimai.

„Su premjeru diskutavome jau apie konkrečius dalykus: jis mums pasakė, ką dar gali ir ko negali padaryti. Tiesa, kol tos diskusijos neatgulė į įstatymų projektus, viskas lieka kaip šakėm ant vandens“, – sakė A. Vanagas.

Ūkininkams palankesnį GPM įstatymo pasiūlymą Seimui pateikė M. Skamarakas

Ketvirtadienį socialdemokratas Matas Skamarakas užregistravo savo siūlymą Seimui, kuris numatytų, kad žemės ūkio veiklą vykdančių asmenų pajamos, neviršijančios 36 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) sumos per metus (kitąmet – apie 83 tūkst. eurų), būtų apmokestinamos 15 proc. tarifu.

Tuo metu 36 VDU sumą viršijančioms pajamoms būtų taikoma 20 proc. GPM.

Birželio 19 d. greta Seimo susirinkę ūkininkai protestavo prieš Vyriausybės mokesčių reformą ir reikalavo, kad parlamentas sumažintų siūlomus GPM tarifus. Įspėjamajame proteste „NE – mokesčių buldozeriui“ žemdirbiai pasirodė su keliais šimtais traktorių.

ELTA primena, kad kitą savaitę Seimas planuoja paskutinį kartą balsuoti dėl daugiausia diskusijų sukėlusių GPM ir NT mokesčio pakeitimų.

Po svarstymo pritarta gyventojų pajamas nuo 2026-ųjų apmokestinti progresyviau, trimis tarifais – 20, 25 ir 32 proc.

Tačiau Seime gimė iniciatyvų taikyti pajamų mokesčio lengvatas žemdirbiams – siūlyta jų iki 12 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) per metus (kitąmet – apie 27,6 tūkst. eurų) pajamas apmokestinti 5 proc., nuo 12 iki 36 VDU (apie 83 tūkst. eurų) – 15 proc., didesnėms nei 36 VDU taikyti 20 proc. Šią iniciatyvą Seimas atmetė.

Buvo registruotas ir siūlymas, kad ūkininkų pajamos būtų apmokestintos dviem tarifais – 15 ir 20 proc., priklausomai nuo to, ar per metus gavo mažiau, ar daugiau 60 VDU pajamas (maždaug 138 tūkst. eurų per metus).

Mokesčių pakeitimai turėtų įsigalioti nuo 2026-ųjų.