TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Prieš Vėlines – „Luminor“ žinia klientams: keisis konsultavimo ir skambučių centrų darbo laikas

2025-10-31 10:39 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 10:39

Prasidedant Vėlinių savaitgaliui, keisis banko „Luminor“ klientų konsultavimo ir skambučių centrų darbo laikas. 

Luminor bankas. ELTA / Andrius Ufartas

Prasidedant Vėlinių savaitgaliui, keisis banko „Luminor" klientų konsultavimo ir skambučių centrų darbo laikas. 

0

Spalio 31-ąją, penktadienį, Šiaulių prekybos centre „Akropolis“ veikiantis banko klientų konsultavimo centras dirbs įprastu laiku – nuo 10 iki 21 valandos. Kitų miestų „Luminor“ klientų konsultavimo centrai šią dieną veiks viena valanda trumpiau nei įprasta, o skambučių centras klientams bus pasiekiamas nuo 8 iki 20 valandos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lapkričio 1-ąją, šeštadienį, Šiaulių „Akropolio“ klientų konsultavimo centras taip pat dirbs nuo 10 iki 21 valandos, tačiau kiti klientų konsultavimo centrai šią dieną visai nedirbs. 

Nors skambučių centras šią dieną klientų nekonsultuos, tačiau, esant būtinybei užblokuoti mokėjimo kortelę, tai bus galima padaryti paskambinus telefonu +370 5 239 3444, praneša „Luminor“. 

indeliai.lt

