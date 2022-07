Prie Kaliningrado sienos užstrigę rusų vairuotojai pratrūko dėl savo muitininkų: jūs patys vykdote blokadą

Socialinio tinklo „Telegram“ kanaluose vairuotojai kreipėsi į srities gubernatorių Antoną Alichanovą ir tiesiai šviesiai apkaltino rusų muitininkus Černyševsko ir Kybartų pasienio punkte, pastebi portalas ruwest.ru.

„Antonai Andrejevičiau, sveiki! Vėl didėja problema dėl eilės iš Lietuvos į Kaliningradą! Ir dėl to kalti ne lietuviai! Stovim kelyje, eilė jau beveik 4 km ir, be to, kaupiklis visas pilnas! Imkitės priemonių, susisiekite su muitine. Mums sako, kad dirba įprastai, tačiau akivaizdu, kad ne! Ačiū!“ – į A. Alichanovą kreipėsi vairuotojai.

Jie taip pat sukritikavo rusų muitininkų darbą pasienyje.

„Mūsų muitinė dirba pasibaisėtinai, mums nebaisios jokios blokados iš Lietuvos pusės, nes mes turime Černyševskio muitinės pasienio punktą, kurios darbuotojai patys sau organizuoja blokadą. Matyt, Jums reikia kartą per savaitę ten nuvažiuoti, tik taip jie dirba“, – rašoma gubernatoriui adresuotame kreipimesi.

REKLAMA

Kol kas A. Alichanovas viešai nesureagavo į piktų vairuotojų pareiškimus.

Kaliningrado srities muitinė pripažįsta susidariusių eilių faktą, tačiau jų susidarymo priežasčių nepaaiškina.

Muitininkų duomenimis, liepos 8 d. i6 Kaliningrado Lietuvos kryptimi stovi 241 vilkikas. Lietuvos pusėje įvažiavimo į Kaliningradą laukia 93 sunkvežimiai.

Lietuvos Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos praneša, kad šiuo metu Kybartų palaukimo punkte eilėje laukia 261 sunkvežimis.

Taip pat nemažos krovininių automobilių eilės, Medininkų, Raigardo, Lavoriškių pasienio punktuose.