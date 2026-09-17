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Prasidėjus remontui pasibaisėjo: kiemus išrausė, o iki galo sutvarkyti niekas nenori?

2026-09-17 20:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-17 20:20
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Kai kuriuose Vilniaus kiemuose per mažiau nei mėnesį atnaujintos automobilių stovėjimo vietos, šaligatviai ir asfaltas, o kitur pradėtų darbų pabaigos gyventojai laukia mėnesius. Dėl užsitęsusių darbų ilgai lieka duobės, nuardytas asfaltas ar tiesiog nesutvarkytos vietos.

Kai kuriuose Vilniaus kiemuose per mažiau nei mėnesį atnaujintos automobilių stovėjimo vietos, šaligatviai ir asfaltas, o kitur pradėtų darbų pabaigos gyventojai laukia mėnesius. Dėl užsitęsusių darbų ilgai lieka duobės, nuardytas asfaltas ar tiesiog nesutvarkytos vietos.

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Apie tokias skirtingas patirtis vilniečiai pasakoja socialiniame tinkle „Facebook“. Gyventojų istorijos rodo, kad prasidėję kiemų tvarkymo darbai nebūtinai baigiasi taip greitai, kaip tikėtasi.

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(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniuje – gatvių remontai

Darbai užsitęsė beveik du mėnesius

Fabijoniškėse gyvenanti Aistė (vardas pakeistas) pasidalino savo rajone užsitęsusių kiemo tvarkymo darbų istorija.

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Pasak moters, prie „Šviesos“ pradinės mokyklos ir aplinkinių daugiabučių buvo paklotas naujas asfaltas, dalyje kiemo pakeistos trinkelės, tačiau praėjus beveik dviem mėnesiams darbai vis dar nebuvo baigti.

„Jau eina antras mėnuo, kai suardytas ir vietomis gabalais nuplėštas asfaltas stovi nejudinamas ir netvarkomas iki galo“, – rašė vilnietė.

Pasak jos, vietose, kur asfaltas buvo nupjautas, dėl lietaus formavosi vis gilesnės duobės, o ant šaligatvių pastatytas nukreipiamąsias gaires žmonės patys perkeldavo, kad galėtų pasistatyti automobilius.

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Aistė nurodė, kad dėl situacijos jau rašė „Grindai“ ir Vilniaus miesto savivaldybei, tačiau aiškaus atsakymo, kada darbai bus užbaigti, negavo.

Kito kiemo gyventoja džiaugiasi: „Esame laimingųjų sąraše“

Visai kitokia patirtimi pasidalino Kalvarijų gatvėje gyvenanti Aušra (vardas pakeistas). Pasak jos, prie 174 numeriu pažymėto daugiabučio darbai buvo atlikti greitai ir tvarkingai.

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„Mes, matyt, esame laimingųjų sąraše. Per gegužės nepilną mėnesį kapitališkai sutvarkė mašinų statymo vietas, išklojo naujus šaligatvius, išasfaltavo nuo gatvės visą kelią ir aikštelę prie gatvės“, – pasakojo moteris.

Aušra taip pat džiaugėsi, kad po darbų neliko aptrupėjusių plytelių, neužkastų duobių ar įspėjamųjų stulpelių.

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„Labai smagu dabar ir vaikščioti, ir mašinas statyti“, – pridūrė vilnietė.

Žemių krūva gulėjo du mėnesius

Apie užsitęsusius darbus Pašilaičiuose pasakoja Algirdas (vardas pakeistas). Vyras atkreipė dėmesį į darbus prie Gabijos g. 31.

Pasak jo, didžioji dalis darbų buvo atlikta tvarkingai, tačiau problemų kilo juos baigiant.

Algirdas pasakoja, kad liepą prie kiemo buvo atvežtos žemės ir išpiltos beveik ant praėjimo, kuriuo kasdien naudojasi gyventojai. O atėjus rugsėjui žemės vis dar gulėjo toje pačioje vietoje ir jau buvo pradėjusios želti.

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„Galvojau, kad reikės pačiam eiti pralyginti“, – pasakoja vyras.

Algirdas nurodė, kad po darbų likusi žemių krūva šioje vietoje gulėjo maždaug du mėnesius.

Naujienų portalas tv3.lt dėl gyventojo nurodytos situacijos kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę. Kitą rytą Algirdas pranešė, kad vieta jau sutvarkyta.

„Šiandien ryte matau stebuklą! Viskas sutvarkyta. Sutapimas? Tebūnie“, – socialiniame tinkle rašė vyras.

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Tačiau savivaldybės duomenimis, darbai prie Gabijos g. 31 buvo baigti dar pavasarį.

„Iki metų pabaigos buvo įrengtos visos trys ažūrinės aikštelės ir dalis su jomis susijusių šaligatvių bei patekimų iki laiptinių. Šių metų pavasarį paklotas asfaltas ir užbaigtas sutvarkymas“, – komentuoja savivaldybė.

Kada darbai laikomi baigtais?

Vilniaus miesto savivaldybė aiškina, kad darbai laikomi įgyvendintais tik juos patikrinus techniniam prižiūrėtojui ir pasirašius atliktų darbų aktą.

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„Prieš pasirašant darbų priėmimo dokumentus, darbai privalo būti įvertinti vietoje, o smulkesnių darbų atvejais gali būti naudojama ir atliktų darbų fotofiksacija.

Neužbaigti darbai nėra laikomi įgyvendintais ir ataskaitose negali būti žymimi kaip baigti“, – nurodoma savivaldybės komentare.

Akcentuojama ir tai, kad už konkrečius projektus atsakingi specialistai ir techniniai prižiūrėtojai tikrina, ar rangovai įvykdė sutartyse numatytus įsipareigojimus, ar darbai atitinka techninius reikalavimus ir ar atlikta visa numatyta jų apimtis.

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Savivaldybė taip pat nurodo nežinanti atvejų, kai atliktų darbų aktai būtų pasirašyti, nors objektas faktiškai nebūtų įrengtas arba darbai jame nebūtų užbaigti.

Savivaldybė atsako už ataskaitose pateikiamus duomenis

Vilniaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba nurodo, kad atlikdama auditus vertina, ar savivaldybės finansinėse ir veiklos ataskaitose pateikiami duomenys yra tikri ir teisingi.

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Tikrinant infrastruktūros projektus gali būti vertinamos sąskaitos faktūros, atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktai, o prireikus atliekami ir patikrinimai vietoje.

Tačiau tarnyba neatlieka nuolatinės statybos darbų techninės priežiūros ar operatyvios atliktų darbų kontrolės.

„Pastaraisiais metais faktinis infrastruktūros projektų baigtumas nebuvo vertinamas“, – nurodo Kontrolės ir audito tarnyba.

Šiuo metu tarnyba jau yra pradėjusi susisiekimo infrastruktūros vystymui skirtų lėšų panaudojimo auditą.

Kontrolės ir audito tarnyba taip pat pabrėžia, kad už savivaldybės ataskaitose pateikiamos informacijos teisingumą atsako jas rengianti Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

indeliai.lt

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