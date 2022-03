Prancūzija sulaikė 2 rusų oligarcho laivus: jų vertė – 26 mln. dolerių

Kiek anksčiau dėl taikomų sankcijų Rusijai Jungtinės Karalystės pareigūnai antradienį sulaikė rusų oligarchui priklausančią superjachtą.

Apie 38 mln. svarų sterlingų (daugiau kaip 45 mln. eurų) vertės superjachta, priklausanti rusų oligarchui, buvo sulaikyta Jungtinės Karalystės atstovų iniciatyva dėl Rusijos pradėto ir šiuo metu tebesitęsiančio karo Ukrainoje, rašo „Sky News“.

Teigiama, kad superjachtos, pavadinimu „Phi“, nuosavybė yra itin slepiama, mat laivas registruotas Sent Kitse ir Nevyje įsikūrusioje įmonėje, o pats laivas plaukioja su Maltos vėliava.

Londone areštuota superjachta yra 58,6 metro ilgio, o viduje galima rasti vyno rūsį bei baseiną.

The #French authorities arrested two helicopters of oligarch Alisher Usmanov with a total value of 26 million dollars. pic.twitter.com/gjQixW6xHj