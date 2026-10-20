Apie bendrovių sprendimus skelbia portalas „TVP World“.
Spalio 15–16 d. naktį per Rusijos dronų ataką šiaurės vakariniame Zviahelio mieste buvo apgadinta „Cersanit“ gamykla, pirmadienį pranešė Lenkijos radijo stotis „Radio Zet“. Tai buvo jau antras kartas per du mėnesius, kai ši gamykla buvo atakuota: ankstesnis Rusijos dronų smūgis suduotas rugsėjo 12 d. Per abi atakas niekas nenukentėjo, tačiau smūgiai padarė didelės žalos pastatui ir svarbiausiems gamybos linijos komponentams.
„Cersanit“: negalime garantuoti darbuotojų saugumo
Pirmadienį išplatintame pareiškime „Cersanit“ pranešė, kad bendrovės valdyba nusprendė „visiškai nutraukti gamybą „Cersanit“ gamykloje“ Zviahelyje.
„Dabartinėmis sąlygomis negalime garantuoti savo darbuotojų saugumo, – teigė bendrovė. – Intensyvūs antpuoliai, dažni oro pavojaus signalai ir su jais susijusios evakuacijos, kartais vykstančios kelis kartus per dieną, kartu su laikinais elektros energijos tiekimo sutrikimais ir įtampos svyravimais, daro stabilią ir saugią veiklą neįmanomą.“
Bendrovė pridūrė, kad gamyklai padaryta tokia didelė žala, jog „dabartinėmis sąlygomis negalime jos atstatyti“.
Veiklą stabdo ir „Barlinek“ gamykla
„Barlinek“ savo interneto svetainėje taip pat paskelbė stabdanti gamyklos veiklą Ukrainos vidurinėje dalyje esančioje Vinycioje. Bendrovė nurodė, kad į šią gamyklą dronai jau buvo smogę pernai liepą. Tuomet vienas žmogus žuvo, o keli buvo sužeisti.
„Žmonių saugumas yra didžiausias mūsų prioritetas, todėl negalime kelti jiems pavojaus, – savo interneto svetainėje nurodė „Barlinek“. – Dabartinėmis sąlygomis negalime užtikrinti savo darbuotojų saugumo.“
„Cersanit Group“ Ukrainoje veikia jau daugiau kaip 20 metų. Bendrovė teigia esanti viena didžiausių darbdavių Žytomyro srityje: jos gamybos, pardavimų, rinkodaros ir klientų aptarnavimo padaliniuose Ukrainoje dirba apie 1000 darbuotojų.
„Barlinek Group“ Ukrainoje veikia nuo 2007 metų. Įmonės teigimu, gamykla Vinycioje yra pagrindinė jos gamybos dalis, joje dirba daugiau kaip 800 žmonių.