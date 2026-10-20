Lietuvoje lankysis naujoji Estijos prezidentė

Susitikime prezidentai aptars Lietuvos ir Estijos dvišalius santykius, regiono saugumą ir gynybą. Taip pat bus diskutuojama apie paramą Ukrainai, artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai ir kitus aktualius klausimus.
Ü. Madise naująja Estijos prezidente išrinkta rugsėjo 2 dieną. Pareigas ji pradėjo eiti praėjusią savaitę, pakeitusi Alarą Karį, kuris nusprendė nesiekti antros penkerių metų kadencijos.
Ü. Madise yra šeštoji šios šalies vadovė nuo nepriklausomybės atkūrimo 1991 m. Ji yra antroji Estijos prezidentė moteris po Kersti Kaljulaid, kuri aukščiausias šalies pareigas ėjo 2016–2021 m. Prezidento vaidmuo Estijoje daugiausia yra reprezentacinis.
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