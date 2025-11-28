Po perspėjimo keleiviams – „Wizz air“ žinia: visi sekmadienio skrydžiai vykdomi

Oro linijų bendrovė „Wizz Air“ penktadienį pranešė, kad daliai bendrovės orlaivių gamintojas neseniai identifikavo būtinybę atlikti programinės įrangos atnaujinimą.
„Wizz Air“ buvo suplanavusi techninės priežiūros darbus, dėl to galėjo paveikti kai kurie savaitgalio skrydžiai.
„Mūsų keleivių, įgulos ir orlaivių saugumas visuomet yra aukščiausias prioritetas. Atsiprašome už galimus nepatogumus, kilusius dėl aplinkybių, kurių tiesiogiai nekontroliuojame“, – pranešime nurodė bendrovė.
Šeštadienį „Wizz Air“ pranešė, kad „Airbus“ reikalaujamas programinės įrangos atnaujinimas naktį sėkmingai įdiegtas visuose paveiktuose „Airbus A320“ šeimos orlaiviuose. Visi sekmadienio skrydžiai vykdomi, skelbia oro bendrovė.
„Saugumas ir toliau išlieka aukščiausiu ir svarbiausiu mūsų įmonės prioritetu. Visose veiklos srityse laikomės griežčiausių standartų“, – pranešime cituojamas „Wizz Air“ operacijų vadovas Diarmuidas O Conghaile.
„Taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti mūsų atsidavusiai „Wizz Air“ komandai, kuri visą naktį intensyviai dirbo, kad atnaujinimai būtų įdiegti greitai ir sklandžiai. Jų pastangos užtikrino, kad keleiviai galėtų keliauti pagal planą, nepaisant iškilusių iššūkių“, – priduria D. O Conghaile.