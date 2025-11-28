 
Kalendorius
Lapkričio 29 d., šeštadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Po perspėjimo keleiviams – „Wizz air“ žinia: visi sekmadienio skrydžiai vykdomi

Atnaujinta 15.45 val.
2025-11-28 20:48 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-28 20:48

Penktadienio vakarą „Wizz Air“ suskubo pranešti keleiviams apie orlaiviams būtinus atlikti techninius darbus, dėl kurių gali būti paveikti savaitgalio skrydžiai. Šeštadienį bendrovė paskelbė, kad skrydžiai toliau vykdomi įprasta tvarka.

„Wizz Air“ oro linijos (nuotr. SCANPIX)

Penktadienio vakarą „Wizz Air“ suskubo pranešti keleiviams apie orlaiviams būtinus atlikti techninius darbus, dėl kurių gali būti paveikti savaitgalio skrydžiai. Šeštadienį bendrovė paskelbė, kad skrydžiai toliau vykdomi įprasta tvarka.

REKLAMA
0

Oro linijų bendrovė „Wizz Air“ penktadienį pranešė, kad daliai bendrovės orlaivių gamintojas neseniai identifikavo būtinybę atlikti programinės įrangos atnaujinimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Wizz Air“ buvo suplanavusi techninės priežiūros darbus, dėl to galėjo paveikti kai kurie savaitgalio skrydžiai.

REKLAMA
REKLAMA

„Mūsų keleivių, įgulos ir orlaivių saugumas visuomet yra aukščiausias prioritetas. Atsiprašome už galimus nepatogumus, kilusius dėl aplinkybių, kurių tiesiogiai nekontroliuojame“, – pranešime nurodė bendrovė.

REKLAMA

Šeštadienį „Wizz Air“ pranešė, kad „Airbus“ reikalaujamas programinės įrangos atnaujinimas naktį sėkmingai įdiegtas visuose paveiktuose „Airbus A320“ šeimos orlaiviuose. Visi sekmadienio skrydžiai vykdomi, skelbia oro bendrovė.

„Saugumas ir toliau išlieka aukščiausiu ir svarbiausiu mūsų įmonės prioritetu. Visose veiklos srityse laikomės griežčiausių standartų“, – pranešime cituojamas „Wizz Air“ operacijų vadovas Diarmuidas O Conghaile.

„Taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti mūsų atsidavusiai „Wizz Air“ komandai, kuri visą naktį intensyviai dirbo, kad atnaujinimai būtų įdiegti greitai ir sklandžiai. Jų pastangos užtikrino, kad keleiviai galėtų keliauti pagal planą, nepaisant iškilusių iššūkių“, – priduria D. O Conghaile.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų