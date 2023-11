Po daugiau nei 2 metų vartus atveria Kauno zoologijos sodas: atskleidė, kokių pokyčių tikėtis

Lietuvos zoologijos sodas buvo įkurtas 1938 metais garsių to meto žmonių – T. Ivanausko, A. Merkio, S. Putvinskio, I. Končiaus ir A. Juškos – pastangomis, todėl jubiliejinę 85-erių metų sukaktį pasitinka išdidžiai – atsinaujinęs, modernus ir patobulėjęs. Rekonstravus apie 80 proc. zoologijos sodo žymiai pagerintos gyvūnų laikymo sąlygos, pastatyti net septyni nauji pastatai, senuose atliktas remontas, atnaujinti gyvūnų voljerai, įkurtos naujos erdvės lankytojams, darbuotojams, sutvarkyti takai, įrengtos vaikų žaidimo aikštelės, atvertas egzotariumas su edukaciniu centru, o teritorijoje iškilo apžvalgos bokštas su liftu.

Šiuo metu zoologijos sode galite susipažinti su 149 gyvūnų rūšimis, iš kurių daugiau nei 50 yra saugomos. Po rekonstrukcijos, per artimiausius penkerius metus, saugomų rūšių skaičių ketinama didinti ir taip dar labiau prisidėti prie buveinių ir gyvūnų rūšių išsaugojimo ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Jau dabar, atidarymo šventėje, lankytojai galės pirmą kartą susitikti su atkeliavusiais naujais gyvūnais bei po dviejų metų pertraukos vėl išvysti pasiilgtus senbuvius.

REKLAMA

REKLAMA

Lapkričio 13-18 dienomis organizuojamoje atidarymo savaitėje numatyta daug edukacinių veiklų visai šeimai: gyvūnų pristatymai, paskaitos gamtamokslio švietimo temomis, pranešimai, edukacijos, zoologijos sodo ilgametę istoriją menantys pasakojimai, gyvūnų joga mamytėms su mažyliais, „No Shoes“ teatrinės improvizacijos vaikams, meninės instaliacijos pinant iš perdirbtų medžiagų, interaktyvus orientacinis žaidimas, leidžiantis pažinti atsinaujinusias erdves, filmų „Ąžuolo širdis“ ir „Žemė: viena nuostabi diena“ seansai, knygų pristatymai, veterinarijos mokyklėlė bei daugybė kitų užsiėmimų, kuriuos lapkričio 18 dieną vainikuos saldi staigmena, akrobatų pasirodymai ir Vido Bareikio muzikinis pasirodymas.

REKLAMA

Per visą Lietuvos zoologijos sodo gyvavimo laikotarpį jo pagrindinis tikslas buvo išsaugoti retas ir nykstančias gyvūnų rūšis bei šviesti visuomenę apie gamtosaugą. Ši misija vienareikšmiškai išliks pagrindinė ir po rekonstrukcijos, o 2024 metais atkurtas pilnateisio Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacijos (angl. European Association of Zoos and Aquaria – EAZA) nario statusas suteiks dar daugiau galimybių prisidėti prie buveinių ir gyvūnų rūšių išsaugojimo ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Bilietai kasose tik nuo lapkričio 13 dienos 11:00 val.