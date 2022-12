Planuojate pirkti automobilį? Pataria, kaip neapsigauti

Galima pasidžiaugti tuo, kad sąžiningas automobilio pardavimas paskutiniu metu tampa vis dažnesniu reiškiniu.

Sunku pasakyti ar tai vyksta dėl to, kad patys pardavėjai tampa vis sąžiningesni ar dėl to, kad rinkoje siūloma vis daugiau automobilio patikros platformų. O gal dėl to, kad ir patys pirkėjai tampa atidesni, rašo autoplius.lt.

Tačiau nesąžiningų pardavėjų Lietuvoje vis dar yra nemažai. Ir tokiu metu kaip dabar, kai automobilių išties trūksta, pardavėjams dar lengviau „apsukti aplink pirštą“ pirkėją, kuris prieš save mato automobilį, kurio, galbūt, ieškojo labai ilgai. Būtent atidumas ir teisingai atlikti žingsniai, perkant transporto priemonę, leis jums įsigyti automobilį, kuriuo galėsite džiaugtis dažniau nei tvarkyti.

Kokie bus poreikiai

Pirmasis žingsnis – automobilio paieška. Tačiau prieš pradedant jo ieškoti reikia nusistatyti savo poreikį. Vairuotojai, kurie mėgsta automobilius ir jais kasdien domisi, ko gero tiesiog žino, kokio modelio nori ir jį pirks.

Tačiau jei jums transporto priemonė tik daiktas, kurį naudojate važiavimui iš taško A į tašką B – gali tekti pasukti galvą. Tačiau šis procesas yra ypač svarbus, jei norite savo pasirinkimu džiaugtis ilgiau nei pirmą savaitę. O kartais – net ir malonus.

Tam, kad nustatytumėte savo poreikį, visų pirma turite pasirinkti kėbulo tipą. Pagalvokite apie tai, keliese naudositės automobiliu. Jei gyvenate vienas – galbūt jums tereikia nedidelio hečbeko.

Tačiau, jei turite antrą pusę, du vaikus ir dar šunį – galbūt jums labiau tiks universalas, minivenas ar SUV tipo automobilis.

Su kokiu varikliu rinktis

Kitas labai svarbus žingsnis – įsivertinti savo kelionių atstumus, bei vietas, kuriose važiuojama. Jei per metus pravažiuojate daug kilometrų ir didžiąją jų dalį važiuojate užmiestyje – tikėtina, kad geriausias sprendimas jums – dyzeliu varoma transporto priemonė.

Važiuojant daug kilometrų dyzelinis variklis su mažomis kuro sąnaudomis padės sutaupyti finansų. Tuo tarpu jei jūsų pagrindinės kelionės vyksta mieste – verta apsvarstyti benziną, arba hibridą.

Mieste benzinu ar hibridine jėgaine varoma transporto priemonė bus mažiau tarši, greičiau sušils žiemą bei turės gerokai mažesnius registracijos mokesčius. O važiuojant trumpais atstumais, finansine išraiška, lyginant su dyzeliu varomu modeliu, nepralošite.

Taip pat apsvarstykite savo gyvenamos vietos ypatybes. Jei jūsų namai yra mieste, kur visi keliai asfaltuoti, o gatvės žiemą yra valomos, ko gero jums tikrai nėra aktuali visų varomų ratų pavara. Tai bus perteklinė komplektacijos dalis, kuri padidins kuro sąnaudas bei išaugsins eksploatacines išlaidas, nes automobilyje bus daugiau tvarkomų taškų.

Tačiau jei gyvenate už miesto, kur stipriai pasnigus keliai kartais nuvalomi tik po 2 dienų, jei turite sodybą, link kurios kelias apskritai nevalomas, jei dirbate miško urėdu – galbūt automobilis su visais varomais ratais jums bus malonus kasdienybės palengvinimas.

Skonis ir kaina

Na ir, žinoma, nedėkite į paskutinę vietą to, kas jums patinka. Jei išsirinkote modelio tipą ir varomų ratų kiekį – pasidairykite į skirtingų gamintojų siūlomus tokio paties segmento modelius. Juk nueinant nuo automobilio visuomet malonu į jį atsisukti.

Išsirinkus automobilį būtina išanalizuoti rinkoje vyraujančias kainas. Įvertinkite kiek kainuoja pigiausi ir brangiausi tos kartos modeliai rinkoje. Pabandykite suprasti kodėl kainų skirtumas toks ir kiek turėtų kainuoti „aukso viduriukas“.

Jei esate pirkėjas, kuriam svarbi likutinė automobilio vertė – dairykitės į modelius su vidutine komplektacija. Tiek brangūs ir prabangūs modeliai, tiek pigūs automobiliai su prastomis komplektacijos skelbimuose išsilaiko ilgiau. Rinka mėgsta racionalius pirkinius.

Jei logišką automobilio kainą, kurią galima mokėti už norimą transporto priemonę, įsivertinti sunku – pasinaudokite autoplius.lt portale esančia nemokama automobilio vertinimo funkcija. Ši sistema skirta parduodantiems automobilius, tačiau ir perkant tai gali padėti suvokti orientacinę, tvarkingo automobilio su norima komplektacija kainą.

Apsistojus ties tinkamu modeliu ir supratus, kiek maždaug už jį teks sumokėti, ateina laikas leistis į automobilio paieškas. Niekada nepirkite pirmo apžiūrėto modelio. Nepaisant to, kiek jis jums atrodo patrauklus – važiuokite jo palyginti su kitais.

Rekomenduojame apžiūrėti bent 5 automobilius, kad susidarytumėte tinkamą įspūdį. Net jei pirmasis apžiūrėtas modelis išties buvo puikus ir jį nupirko, nepergyvenkite – tai tik eilinis automobilis. Jų skelbimuose dar tikrai atsiras.

Važiuojant į apžiūras paprašykite, kad savininkas pats nekurtų automobilio. Taip jau pirmosios apžiūros metu galėsite pamatyti, kaip transporto priemonė užsikuria šalta. Taip pat pasimatys kokios kokybės akumuliatorius. Galėsite įvertinti ir tai, per kiek laiko automobilis sušyla, jei apžiūrą darote žiemą.

Mažesnė kaina dar ne viskas

Rekomenduojame nesusigundyti pigesne ir daužta transporto priemone. Ne vienas pirkėjas galvoja, kad taip galima sutaupyti pinigų. Tačiau tai dažniausiai yra klaida, jei automobilį tvarkote ne pats.

Tiek dalys, tiek darbai kainuoja, todėl sutaupyti galima jei nemokate už darbus. Jei automobilį tvarkysite ne savo rankomis, labai tikėtina, kad sumokėsite tą pačią sumą, o automobilį turėsite ne iš karto. Mat teks laukti kol jį suremontuos.

Atradus išties patrauklų modelį reikia jį patikrinti. Tai yra būtina sąlyga jei norite nedaužto, tvarkingo ir saugaus automobilio. O patikra prasideda nuo automobilio istorijos. Rinkoje yra ne vienas žaidėjas siūlantis šią galimybę.

Išsirinkę vieną iš platformų, įveskite automobilio kėbulo numerį ir atidžiai peržiūrėkite gautus duomenis. Jei ataskaitoje radote kabliukų, kurie jums kelia klausimų – pasidalinkite ataskaita su transporto pasaulyje geriau besigaudančiu draugu ar kolega.

Jeigu jau nuvykote ne į vieno modelio apžiūrą, juos išbandėte, radote patinkantį ir patikrinus kėbulo numerį gauta informacija sutapo su ta, kurią jums pasakojo pardavėjas – vis dar neatėjo laikas mokėti pinigus. Paskutinis etapas norint įsitikinti ar automobilis iš tiesų geras – patikra autoservise. Sąžiningas pardavėjas, žinodamas, kad parduoda gerą daiktą tikrai neprieštaraus automobilio patikrai.

Atvirkščiai – jis turėtų apsidžiaugti. Mat net jums automobilio po patikros nenupirkus, jis žinos jo silpnąsias vietas ir galės informaciją perduoti kitam potencialiam pirkėjui. Jei pardavėjas nesutinka automobilio tikrinti servise – tam turi būti priežastis. Dažniausia priežastis – paslėptas gedimas, todėl rekomenduojame keliauti prie kito automobilio.

Ar tikrinti servise

Transporto priemonės tikrinimui galima rinktis tiek paprastą meistrą, tiek autorizuotą servisą. Jei automobilio kaina sukasi aplink 5000 eurų, arba mažiau – važiuoti į autorizuotą servisą nelabai yra prasmės. Senesnių transporto priemonių pagrindinės „ligos“ jau yra aiškios ir daugumos servisų meistrai bus prie tokių automobilių krapštęsi ne kartą.

Tuo metu jei perkate 5–6 metų senumo automobilį už 15 tūkst. eurų ar daugiau – rekomenduojame važiuoti į autorizuotą tos markės servisą. Ten meistrai patikrins ne tik automobilio techninę būklę, bet ir dar kartą peržiūrės transporto priemonės istoriją. Taip, patikra autorizuotame servise kainuoja brangiau nei paprastame, tačiau ar nemokėtumėte 100 eurų žinodami, kad po to galite sutaupyti 1000 eurų? O gal net daugiau.

Jei servise pasakė, kad jūsų automobilis tvarkingas – beveik nėra abejonių, kad pardavėjas jūsų neapgauna. Tokiu atveju belieka paskutinė pirkimo proceso dalis – dokumentų tvarkymas. Jei automobilį registruojate kartu su pardavėju susitikę „Regitra“ įmonės padalinyje – kabliukų nėra.

Tačiau jei pildote pirkimo/pardavimo sutartį, būtina pasitikrinti ar automobilis turi SDK kodą, ar tiksliai suvesti pardavėjo duomenys bei ar jie sutampa su duomenimis esančiais pardavėjo ir automobilio dokumentuose. Patikrinkite vardą, pavardę bei asmens kodą, kad būtumėte visiškai tikri, jog automobilį perkate iš savininko.

Vienas iš svarbiausių dokumentų pildymo momentų – visuomet įrašykite tik visą automobilio pirkimo sumą. Kartais pardavėjai slėpdami mokesčius prašo pirkimo/pardavimo sutartyje įrašyti mažesnę sumą. Tačiau jiems tai negali sukelti rūpesčių. Tuo tarpu jei pirkėjas nusipirkęs automobilį su defektu bandys teismo keliu jį gražinti pardavėjui bei atsiimti pinigus – net teismui priėmus sprendimą pirkėjo naudai, pardavėjas privalo gražinti tik tą sumą, kuri yra įrašyta dokumente.

Svarbu suvokti ir tai, kad nusipirkus automobilį išlaidos nesibaigia tik jo registracija ir kuro užpylimu. Perkant naudotą transporto priemonę 9 atvejais iš 10 teks keisti tepalus, filtrus bei pagrindinį diržą, jei norite, kad automobilis tarnautu kuo ilgiau. Taip pat – pirkti žiemines padangas, o laikui bėgant atlikti tokius einamuosius darbus, kaip stabdžių diskų ir kaladėlių keitimas. Tai gali sudaryti nemažas išlaidas, tad verta pasiruošti ir tam.

Automobilio pirkimas – atsakingas procesas, kuris dažniausiai užtrunka ilgai. O norint su savo naująja transporto priemone važiuoti daugiau nei tvarkyti – rinktis ją būtina atsakingai. Neskubėkite, atlikite kiekvieną iš aprašytų žingsnių ir, svarbiausia, aklai nepasitikėkite pardavėju, skatinančiu jus pirkti ir pasakojančiu, koks jūsų apžiūrimas naudotas automobilis yra idealus.