Pirmą kartą per 15 metų Lietuva eksportavo daugiau elektros nei importavo

Operatoriaus duomenimis, praėjusią savaitę vidutinė didmeninė elektros energijos savaitės kaina „Nord Pool“ biržos Lietuvos kainų zonoje, palyginti su ankstesne savaite, mažėjo 39 proc. nuo 95 Eur / MWh iki 58 Eur / MWh.

„Dėl Lietuvoje dvigubai išaugusios vėjo jėgainių generacijos reikšmingai augo elektros gamybos apimtys. Vietos gamyba užtikrino ne tik visą Lietuvos suvartojimą, bet ir papildomą poreikį įkrauti kaupimo įrenginius. Be to, pirmą kartą per pastaruosius 15 metų komercinis savaitės elektros eksportas iš Lietuvos (83 GWh) buvo didesnis už importą (76 GWh). Taip pat antrą savaitę iš eilės Lietuvoje buvo itin mažas elektros suvartojimas“, – pranešime cituojama „Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus vadovė Aistė Krasauskienė.

Bendrovės skelbia, kad elektros suvartojimas Lietuvoje praėjusią savaitę mažėjo 1 proc. Vietos elektrinės šalyje užtikrino 115 proc. elektros energijos suvartojimo. Bendrai Lietuvoje praėjusią savaitę buvo pagaminta 226 GWh elektros energijos, tai yra 24 proc. daugiau nei prieš savaitę.

Daugiausiai elektros energijos pagamino vėjo elektrinės. Jų gamyba augo daugiau nei dvigubai nuo 38 GWh iki 86 GWh. Prie perdavimo tinklo prijungtų šiluminių jėgainių gamyba mažėjo 5 proc. Saulės jėgainių gamyba mažėjo 6 proc. Hidroelektrinių generacija augo 30 proc.

REKLAMA

REKLAMA

Kitos elektrinės pagamino 11 GWh. Praėjusią savaitę vėjo jėgainės gamino 38 proc. Lietuvoje pagamintos elektros energijos, šiluminės elektrinės generavo 26 proc., saulės elektrinės – 23 proc., hidroelektrinės – 7 proc., o kitos elektrinės – 5 procentų.

REKLAMA

Pagal importo/eksporto (saldo) santykį, daugiau eksportuota nei importuota, visi 100 proc. šalies elektros energijos poreikio pagaminti Lietuvoje, o dar 3 proc. eksportuota. Palyginti su ankstesne savaite, bendras importo kiekis mažėjo 22 proc.

Praėjusią savaitę eksporto srautai iš Lietuvos augo 50 proc. nuo 56 GWh iki 83 GWh. 73 proc. eksporto iš Lietuvos buvo nukreipti į Latviją, 19 proc. į Lenkiją, o likę 8 proc. į Skandinaviją.

Elektros srautui „LitPol Link“ jungties pralaidumo išnaudojamas siekė 47 proc. Lenkijos kryptimi ir 42 proc. Lietuvos kryptimi. „NordBalt“ pralaidumo išnaudojimas buvo 7 proc. Švedijos kryptimi ir 61 proc. Lietuvos kryptimi.