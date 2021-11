„Pfizer“, „BioNTech“ ir „Moderna“ bendras pelnas siekia 1 tūkst. JAV dolerių per sekundę

Aljansas, vienijantis organizacijas ir aktyvistus, raginančius netaikyti patentų teisinės apsaugos vakcinoms nuo koronaviruso, sakė, kad minėtos bendrovės didžiąją dalį savo sukurtų vakcinų dozių pardavė turtingoms šalims, palikdamos mažas pajamas gaunančias šalis nuošalyje.

Aljansas skaičiuoja, kad šiemet trijulė uždirbs 34 mlrd. JAV dolerių ikimokestinį pelną, o tai reiškia, kad gaus daugiau nei 1 tūkst. JAV dolerių per sekundę, 65 tūkst. JAV dolerių per minutę arba 93,5 mln. JAV dolerių per dieną pelną.

„Nepadoru, kad vos kelios įmonės kas valandą uždirba milijonus dolerių pelno, o mažas pajamas gaunančiose šalyse tik 2 proc. žmonių tėra visiškai paskiepyti nuo koronaviruso“, – kalbėjo „African Alliance and People's Vaccine Alliance Africa“ atstovė Maaza Seyoum (Maza Sejum).

„Pfizer“, „BioNTech“ ir „Moderna“ pasinaudojo savo monopolija, teikdamos pirmenybę pelningiausioms sutartims su turtingiausiomis vyriausybėmis, o mažas pajamas gaunančias šalis paliko šalikelėje“, – pridūrė ji.

„Pfizer“ ir „BioNTech“ pateikė mažiau nei 1 proc. savo produkcijos į mažas pajamas gaunančias šalis, tuo tarpu „Moderna“ – apskritai vos 0,2 proc., nurodė organizacija.

Šiuo metu mažas pajamas gaunančiose šalyse 98 proc. žmonių nėra visiškai paskiepyti.

Tuo tarpu „AstraZeneca“ ir „Johnson & Johnson“ pardavinėja vakcinas nesiekdamos pelno, tačiau abi įmonės paskelbė numatančios, kad ateityje, pasibaigus pandemijai, šis susitarimas bus nutrauktas.

Aljanso teigimu, nepaisant daugiau nei 8 mlrd. viešųjų lėšų, skirtų sumažinti kainas, „Pfizer“, „BioNTech“ ir „Moderna“ nereagavo į raginimus perduoti vakcinų technologijas mažas ir vidutines pajamas gaunančių šalių gamintojams per Pasaulio sveikatos organizaciją (PSO), kas galėtų leisti „padidinti pasaulinę pasiūlą, sumažinti kainas ir išgelbėti milijonus gyvybių“.

Visgi nors „Pfizer“ generalinis direktorius Albertas Bourla technologijų perdavimo idėją atmetė kaip „pavojingą nesąmonę“, šį mėnesį priimtas PSO sprendimas leisti naudoti Indijoje sukurtą „Covaxin“ kritiniu atveju įrodo, kad besivystančios šalys turi pajėgumų ir patirties, pridūrė „The People's Vaccine Alliance“.

Aljansas, tarp kurio 80 narių yra tokios organizacijos kaip „African Alliance”, „Global Justice Now“, „Oxfam“ ir UNAIDS, ragina farmacijos korporacijas nedelsiant sustabdyti vakcinų nuo COVID-19 gamybai taikomų intelektinės nuosavybės teisių galiojimą sutinkant su siūlomu Pasaulio prekybos organizacijos Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS), atsisakymu.

Daugiau nei 100 valstybių, įskaitant JAV, jau pritarė šiam žingsniui, tačiau jį blokuoja turtingos šalys, įskaitant JK ir Vokietiją.