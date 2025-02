Perkate savitarnos kasoje? Atsisakius popierinio kvito, rodo didesnę sumą ir nuolaidos teks laukti – būkite atidūs

Prekybos tinklas teisinasi, kad visas nuolaidas suteikia nepriklausomai nuo atsiskaitymo būdo ar pasirinkto čekio. Tačiau pirkėjams atrodo kitaip.

Apsiperka ten, kur daugiausiai nuolaidų

Portalo tv3.lt skaitytoja Laura piktinosi, kad prekybos tinklas „Iki“ apgaudinėja savo klientus ir nesuteikia visų žadėtų nuolaidų.

Anot jos, labai keista, kad, priklausomai nuo pasirinkto mokėjimo būdo ir nuolaidų kortelės naudojimo, iki galutinio atsiskaitymo galutinė čekio suma pasikeičia net kelis kartus.

„Šią savaitę nusprendžiau apsipirkti „Iki“ parduotuvėje, nes joje buvo daugiausiai nuolaidų. Be to, daugeliui prekių buvo taikoma akcija, kai, perkant vieną prekę, kitą galima gauti nemokamai. Dvi prekės už vienos kainą.

Taigi, prisirinkusi prekių nuėjau į savitarnos kasą. Svarbu paminėti, kad beveik visos mano prekių krepšelyje esančios prekės buvo su nuolaida. Jas nuskenavusi pamačiau, kad prekių krepšelio suma siekia 20 eurų. Tada nuskenavau nuolaidų kortelę ir prekių suma sumažėjo iki 17 eurų“, – pasakojo moteris, kuri mintyse buvo suskaičiavusi, kad suma turi būti dar mažesnė.

Prekių suma priklauso nuo čekio?

Laura tikino, kad nustebo pamačiusi 17 eurų sumą.

„Mintyse skaičiavau, kad visos prekės man atsieis virš 10 eurų. Tada pagalvojau, kad gal blogai suskaičiavau. Todėl paspaudžiau, kad noriu popierinio čekio, planavau jį peržvelgti ir suskaičiuoti, kiek kas man atsiėjo.

Tačiau vos paspaudžiau, kad noriu popierinio čekio, mano prekių krepšelio suma sumažėjo iki 14 eurų. Tiek ir sumokėjau už prekes“, – pasakojo Laura.

Ji piktinosi, kad prekybos tinklas šitaip klaidina savo klientus.

„Nesuprantu, kam tada siūlyti tas nuolaidas, jeigu neketini jų suteikti.

Be to, labai keista, kad nuolaidos priklauso nuo to, tokį čekį pasirenku. Juk dažniausiai ir neimu popierinio čekio, o renkuosi elektroninį, kad saugočiau gamtą ir medžius. Tačiau tą gamtą prekybininkai matyt saugos mano sąskaita“, – skundėsi moteris.

Ji tikina, kad dabar visada ims tik popierinius čekius ir skatins tą daryti šeimos narius ir draugus.

„Būtina įspėti visus, kad popierinis čekis yra būtinas. Juk jo nepasirinkę pirkėjai turėjo daugiau susimokėti už savo prekes“, – sakė ji.

Nuolaidos pritaikomos tik mokant už prekes

Prekybos tinklo „Iki“ Komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė komentavo, kad nuo to, ar klientas pasirinks gauti spausdintą čekį, ar nuspręs nespausdinti ir gauti apsipirkimo išrašą mobiliojoje programėlėje – pirkinių suma tikrai nepasikeis.

„Tam tikros nuolaidos yra pritaikomos tik paspaudus mygtuką mokėti. Pavyzdžiui, jei yra taikoma nuolaida visai produktų grupei, tarkime visiems makaronams, tokia nuolaida bus pritaikyta atsiskaitymo gale.

Apsiperkant savitarnos kasose, pirma reikia pasirinkti ar reikės čekio, ar nereikės, tik tuomet nukreipiama į langą, kuriame reikia pasirinkti atsiskaitymo būdą. Jei apsipirkimo pabaigoje krepšelyje bus prekių, kurioms nuolaida pritaikoma apsipirkimo pabaigoje, paspaudus mokėti klientas ir pamatys sumažėjusią sumą. Ar pasirinks gauti spausdintą čekį, ar jo nespausdinti, sumos nepakeis“, – tikino prekybos tinklo atstovė.

Ji atkreipė dėmesį, kad pasirinkęs nespausdinti pirkinių čekio, visą apsipirkimo istoriją ir suteiktas nuolaidas klientas gali matyti savo mobiliojoje programėlėje.