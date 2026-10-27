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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Perdegimo geriau nelaukti: kaip „Tele2“ padeda darbuotojams pasirūpinti savijauta?

REKLAMA / 2026-10-27 15:30 / šaltinis: tv3.lt
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Emociniai sunkumai gali paveikti ne tik žmogaus savijautą, bet ir gebėjimą susikaupti bei dirbti. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, dėl depresijos ir nerimo pasaulyje kasmet prarandama apie 12 mlrd. darbo dienų, o produktyvumo nuostoliai siekia 1 trln. JAV dolerių. Anot „Tele2“ Darbo santykių vadovės Rūtos Juzikienės, yra ne vienas būdas, kaip padėti darbuotojams pasirūpinti emocine sveikata.

„Tele2“ Darbo santykių vadovė Rūta Juzikienė

Emociniai sunkumai gali paveikti ne tik žmogaus savijautą, bet ir gebėjimą susikaupti bei dirbti. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, dėl depresijos ir nerimo pasaulyje kasmet prarandama apie 12 mlrd. darbo dienų, o produktyvumo nuostoliai siekia 1 trln. JAV dolerių. Anot „Tele2“ Darbo santykių vadovės Rūtos Juzikienės, yra ne vienas būdas, kaip padėti darbuotojams pasirūpinti emocine sveikata.

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Pandemija pakeitė požiūrį į emocinę sveikatą

Didesnį darbdavių dėmesį darbuotojų savijautai paskatino COVID-19 pandemija. Personalo valdymo organizacijos CIPD 2022 m. apklausos duomenimis, 81 proc. organizacijų pandemijos metu daugiau dėmesio skyrė darbuotojų psichikos sveikatai.

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„Tele2“ Darbo santykių vadovė Rūta Juzikienė pasakoja, kad tuo metu įmonėje pradėtos rengti emocinei sveikatai skirtos paskaitos. Jose darbuotojai galėjo ieškoti atsakymų, kaip tvarkytis su nerimu, nežinomybe ir kasdieniais iššūkiais.

„Pandemijos metu visiems kilo daug klausimų – kaip tvarkytis su nežinomybe, savo emocijomis, kaip padėti artimiesiems. Tuomet ir pradėjome organizuoti paskaitas, kurios padėtų geriau suprasti savo savijautą. Ši iniciatyva tęsiasi iki šiol, tik temos keičiasi kartu su mūsų kasdienybe. Personalo komandoje nuolat kalbamės apie tai, kaip jaučiamės patys, kuo gyvena organizacija, kokie klausimai kyla kolegoms. Pastebėję tam tikras tendencijas, ieškome būdų, kaip galėtume jas atliepti“, – pasakoja R. Juzikienė.

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Kokią pagalbą gali suteikti darbdavys?

Anot specialistės, žmonės labai skirtingi – vieniems padeda pokalbis su specialistu, kitiems – fizinis aktyvumas ar galimybė atsitraukti nuo kasdienio tempo.

„Tele2“ darbuotojai gali pasinaudoti darbdavio apmokamomis psichologo ir psichoterapeuto konsultacijomis. Specialistą jie gali pasirinkti patys arba kreiptis į įmonės partnerius. Skiriamos sumos vidutiniškai pakanka maždaug dešimčiai konsultacijų, o papildomų galimybių suteikia sveikatos draudimas.

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Bendrovė taip pat organizuoja emocinės sveikatos dienas, kasmetinius žingsnių iššūkius, darbuotojai kviečiami dalyvauti maratonuose.

„Stengiamės įsiklausyti į kolegų poreikius ir suprasti, kas jiems aktualu. Vieniems padeda aktyvus laisvalaikis, kitiems – galimybė pasikalbėti su specialistu ar sužinoti daugiau apie savo emocijas. Todėl svarbu turėti skirtingų pasirinkimų, kuriais kiekvienas galėtų pasinaudoti pagal savo poreikius“, – pasakoja „Tele2“ atstovė.

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Nuo skandinavų laimės iki dirbtinio intelekto

Šį rudenį „Tele2“ darbuotojai kviečiami į nuotolinius susitikimus: neuromokslininkė Laura Bojarskaitė kalbės apie dirbtinio intelekto poveikį smegenims, psichologas Paulius Rakštikas – apie skandinavų laimės fenomeną, o asmeninio ir komandinio augimo trenerė Airina Nourian – apie atsparumą pokyčiams.

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„Kiekvienais metais temos šiek tiek skiriasi. Esame kalbėję apie stresą, nerimą, perdegimą, emocijų atpažinimą, pagalbą sau ir artimiesiems. Šiemet norime daugiau dėmesio skirti atsparumui, pozityvesniam požiūriui į kasdienybę ir net mūsų santykiui su technologijomis. Svarbu, kad kiekvienas galėtų išsinešti bent vieną naudingą mintį, kurią pritaikytų savo gyvenime“, – sako R. Juzikienė.

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Pasak jos, paskaitų temos pasirenkamos atsižvelgiant ir į darbuotojų pasiūlymus. Taip siekiama kalbėti apie tai, kas kolegoms aktualu, ir pasirūpinti darbuotojų emocine sveikata taip, kaip jiems to reikia.

„Visada laikomės principo, kad apie tai, ko reikia, geriausiai gali pasufleruoti patys kolegos. Nuolat rengiame įsitraukimo bei kitas darbuotojų apklausas, renkame atsiliepimus apie renginius. Emocinės sveikatos sritis - ne išimtis. Kalbėtis su kolegomis – geriausias būdas įsitikinti, kad einam teisinga linkme ir atliepiame besikeičiančius jų lūkesčius“, – tikina R. Juzikienė.

Straipsnį parengė: UAB, Tele2.

Gairės:
tele2

indeliai.lt

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Gairės:
tele2
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