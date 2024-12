Per televizorių uždraus rodyti nesveiko maisto reklamą: susirūpino vaikų sveikata?

Pagal antradienį pristatytas priemones nuo kitų metų spalio mėnesio reklamos, kuriose rodomi „mažiau sveiki“ maisto produktai ir gėrimai, galės būti rodomos tik po 21.00 val. vakaro.

Nacionalinės sveikatos tarnybos duomenimis, britų vaikų nutukimo rodikliai nuolat didėja: šiuo metu vienas iš dešimties keturmečių laikomas nutukusiu. Be to, kas penktas penkiametis kenčia nuo dantų ėduonies, nes valgo per daug cukraus.

Į vyriausybės išplatintą sąrašą, kuriame naudojama balų sistema, paremta cukraus, riebalų ir druskos kiekiu, taip pat įtraukti populiarūs fasuoti saldūs pusryčių pasirinkimai, tokie kaip kruasanai, blyneliai ir vafliai.

Vyriausybė patikslino, kad į sąrašą įtraukti ir „pusryčių javainiai, įskaitant paruoštus valgyti dribsnius, granolą, miuslį ir greito paruošimo avižinę košę“.

Į draudžiamų produktų sąrašą taip pat įtraukti tokie produktai kaip avinžirnių ir lęšių traškučiai, jūros dumblių užkandžiai ir pikantiškas „Bombėjaus mišinys“.

Naujieji apribojimai nebus taikomi sveikesniems produktams – natūralioms avižinėms košėms ar nesaldintam jogurtui.

Vyriausybė tikisi, kad naujosios priemonės padės užkirsti kelią maždaug 20 tūkst. vaikų nutukimo atvejų kasmet.

„Nutukimas atima iš mūsų vaikų geriausią įmanomą gyvenimo pradžią, sukelia visą gyvenimą lydinčias sveikatos problemas, o NHS kainuoja milijardus, – sakė sveikatos apsaugos ministras Wesas Streetingas. – Vyriausybė imasi veiksmų, kad nutrauktų vaikams skirtą nesveiko maisto reklamą tiek televizijoje, tiek internete.“