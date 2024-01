Pensija – anksčiau, bet pinigų – mažiau: pastebi naujas tendencijas dėl išankstinės pensijos

Nors „Sodra“ nerenka duomenų, kodėl žmonės nusprendžia, išeiti į išankstinę pensiją, patys gyventojai vardija įvairias priežastis.

Pavyzdžiui, portalo tv3.lt skaitytoja vilnietė Elena pasakojo, kad ketina išeiti į išankstinę pensiją, nes pavargo dirbti, be to, turi slaugyti sergančią mamą.

„Iki pensinio amžiaus man liko 2 metai. Dirbu matematikos mokytoja, krūvis nemenkas tiek fizine, tiek psichologine prasme.

Planavau dirbti iki pat pensijos ir tada palikti mokyklą, tačiau netikėtai susirgo mama, ji savimi pasirūpinti negali, reikalinga slauga. Šiuo metu pati ja rūpinuosi, nes gyvename tame pačiame mieste. Turiu dvi seses, tačiau jos gyvena toli ir man padėti negali“, – pasakojo moteris.

REKLAMA

REKLAMA

Ji svarsto apie išankstinę pensiją.

„Dirbti ir slaugyti mamą, bus per sunku, todėl ir ketinu prašyti išankstinės pensijos. Be to, noriu lėtesnio tempo, nes darbas mokykloje tikrai išsekina“, – sakė Elena.

REKLAMA

7,3 tūkst. žmonių gauna išankstinę pensiją

„Sodros“ duomenimis išankstinės pensijos gavėjų skaičius auga.

Šiuo metu išankstinę pensiją gauna 7,3 tūkstančio žmonių. Pernai išankstinės senatvės pensijos gavėjų buvo 6,9 tūkstančio, užpernai – 6,3 tūkstančio.

Anot „Sodros“, išankstinę senatvės pensiją galite gauti, jeigu atitinkate šias sąlygas:

iki senatvės pensijos amžiaus yra likę ne daugiau kaip 5 metai;

turite būtinąjį stažą senatvės pensijai, galiosiantį tais metais, kai sukaksite senatvės pensijos amžių;

negaunate kitų periodinių išmokų ir pajamų; nedirbate, negaunate jokių darbinių ar kitų draudžiamųjų pajamų (pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, iš savarankiškai vykdomos veiklos, užsienio valstybėje);

nesate ūkininkas ar jo partneris.

Tačiau išimtis taikoma, jei asmuo turi bent pusę būtinojo stažo senatvės pensijai ir atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

REKLAMA

REKLAMA

Yra motina, pagimdžiusi ir išauginusi iki 8-erių metų 5 ir daugiau vaikų.

Ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose savo neįgalius vaikus ar vaikus, netekusius 60 proc. ir daugiau darbingumo.

Ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Išankstinė senatvės pensija gali būti skiriama likus ne daugiau nei 5 metams iki senatvės pensijos amžiaus. Taigi, į „Sodra“ galima kreiptis likus 5 metams iki sukaks pensijos amžius arba bet kuriuo metu vėliau.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kokią pensiją gauna išankstinės pensijos gavėjai?

Anot „Sodros“, pensijos dydis priklauso nuo įgyto stažo, apskaitos vienetų skaičiaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo Tarybos patvirtintų apskaitos vieneto vertės ir bazinės pensijos dydžių.

Visos išankstinės senatvės pensijos (nepriklausomai nuo to, kiek asmuo turi stažo bei kuriam laikotarpiui paskirta pensija) nuo 2021 sausio 1d. mažinamos po 0,32 proc. už kiekvieną mėnesį. Senatvės pensijos asmenims, gavusiems išankstinės senatvės pensijas, nuo 2021 sausio 1 d. taip pat mažinamos po 0,32 proc. už kiekvieną išankstinės pensijos gavimo mėnesį.

REKLAMA

Tačiau ši nuostata netaikoma asmenims, kurie išankstinę senatvės pensiją gavo ne ilgiau kaip 3 metus ir jų stažas, apskaičiuotas skiriant išankstinę senatvės pensiją, buvo ne mažesnis kaip 40 m. ir 6 mėn. (2024 m. – 40 ir 9 mėn. ir t.t.). Šių pensijų dydis nuo 2021 sausio 1 d. nėra mažinamas dėl išankstinės senatvės pensijos gavimo.

Iki 2020 gruodžio 31 d. buvo taikomas mažinimas po 0,4 proc. už kiekvieną mėnesį, likusį iki senatvės pensijos amžiaus sukakties, o sukakus senatvės pensijos amžių – už kiekvieną išankstinės pensijos gavimo mėnesį.

REKLAMA

Pavyzdžiui, asmeniui išankstinė senatvės pensija paskirta nuo 2020 vasario 1 d. iki 2023 birželio 1 d., jo įgytas stažas – 42 m. Pensijos dydis buvo mažinamas 16 proc. (40 mėn. x 0,4 proc.).

Nuo 2021 sausio 1 d. išankstinės senatvės pensijos dydis mažinamas 12,8 proc. (40 mėn. x 0,32 proc.). Jei šis asmuo išankstinę senatvės pensiją gaus 40 mėn., tai skiriant jam senatvės pensiją, jos dydis bus mažinamas 12,8 proc. (40 mėn. x 0,32 proc.).

O jei išankstinę senatvės pensiją gaus 36 mėn. (t. y., 3 metus) ar trumpiau, tai skiriant jam senatvės pensiją, jos dydis nebus mažinamas dėl išankstinės senatvės pensijos gavimo.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pensijos didėjo

Kiekvienais metais visų rūšių pensijos dėl indeksavimo didėja.

2024 metais vidutinis vidutinės pensijos augimas siekia 65 eurus. Tai reiškia, kad žmogus, kuris 2023 metais gavo vidutinę pensiją – 540 eurų, nuo naujųjų metų gaus 605 eurų dydžio pensiją. Vidutinė pensija tiems, kurie turi būtinąjį stažą, didėja 70 eurų ir nuo šiol sieks 644 eurus.

Kiekvieno gavėjo pensija skaičiuojama individualiai ir padidėjimas taip pat yra individualus. Du žmonės, gaunantys tokio pat dydžio pensiją ir sukaupę tiek pat metų stažo, gali sulaukti skirtingo pensijų padidėjimo dėl to, kad turi sukaupę skirtingą skaičių apskaitos vienetų (taškų) – tai yra, jų darbo užmokestis buvo skirtingas ir jie mokėjo skirtingo dydžio pensijų socialinio draudimo įmokas. Todėl dažniausiai nurodomas vidutinis pensijos padidėjimas.

Savo pensijos dydį galima sužinoti prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui arba paskambinus telefonu (+370) 5 250 0883.