Pažiūrėkite į pasą arba asmens tapatybės kortelę: už tai nubaudžia ne vieną lietuvį

Gyventojai yra skatinami nepamiršti juos užsisakyti arba pasikeisti laiku, nes net ir už negaliojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą gali grėsti bauda.

Kas ir kada privalo turėti ir asmens dokumentą?

Migracijos departamentas primena, kad visi Lietuvos piliečiai nuo 16 metų amžiaus privalo turėti asmens tapatybės kortelę arba pasą.

Anot departamento atstovų, pagrindinių asmens dokumentų išdavimo, keitimo ir galiojimo principus nustato Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas.

Jame numatyta, kad Lietuvos pilietis dėl bent vieno dokumento – paso arba tapatybės kortelės – privalo kreiptis ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo savo 16-ojo gimtadienio.

„Tai reiškia, kad Lietuvos pilietis iki jam sukanka 16 metų gali šalyje legaliai gyventi neturėdamas nei asmens tapatybės kortelės, nei paso.

Praėjus mėnesiui po 16-ojo gimtadienio, bent vieno asmens dokumento turėjimas tampa privalomu“, – atkreipė dėmesį pašnekovai.

Kaip pričiumpa be paso ir kokias baudas skiria

Specialistų teigimu, tai, kad žmogus neturi jokio asmens dokumento ar pavėlavo jį užsisakyti nustatyta tvarka, dažniausiai paaiškėja, kai tokie asmenys atvyksta į Migracijos departamento klientų aptarnavimo skyrius ir teikia prašymus tuos dokumentus išduoti:

„Migracijos departamento darbuotojai, priimdami prašymus, patikrina kliento asmens duomenis ir vertina aplinkybes, dėl kurių toks asmuo neturi privalomų asmens dokumentų.“

Specialistai primena, kad pirmą kartą be paso ar asmens tapatybės kortelės įkliuvęs asmuo gali būti įspėtas arba jam gali tekti mokėti 12 eurų baudą.

Jei toks pažeidimas padaromas pakartotinai, bauda didėja nuo 12 iki 14 eurų.

„Nuo 2021 m. vidutiniškai per metus Migracijos departamento darbuotojai surašo kiek daugiau nei po 500 administracinių nusižengimų protokolų už minėtą pažeidimą“, – atskleidė pašnekovai.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad asmens tapatybės kortelė Lietuvoje kainuoja arba 10 eurų (gaunama per 1 mėn.), arba 60 eurų (gaunama per 5 darbo dienas), arba 100 eurų (gaunama per 1 d. d.).

Pasas atitinkamai atsieina daug brangiau: 50, 100 ar net 200 eurų.

Taigi, atsižvelgiant į baudų ir kainų dydžius, labiausiai apsimoka užsisakyti asmens tapatybės kortelę už 10 eurų, kas yra 2–4 eurais mažiau, nei gresianti bauda šio dokumento neturint.

Asmens dokumentas privalomas ir svetur

Remiantis užsienio žiniasklaida, tokia pati tvarka yra ir Vokietijoje, kur visi piliečiai nuo 16 metų privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Nors Vokietijoje nėra reikalavimo nuolat nešiotis šį dokumentą su savimi, policija gali reikalauti jį pateikti per tam tikrą laiką. Jei gyventojas jo neturi, gali būti skiriamos administracinės baudos.

Lenkijoje asmens tapatybės kortelę privalo turėti visi piliečiai nuo 18 metų, kitaip irgi gali būti skiriamos administracinės baudos.

Estijoje asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą yra privaloma turėti vos sulaukus 15 metų amžiaus, kitaip irgi gali grėsti baudos. Tokia pati tvarka yra ir Čekijoje, Slovakijoje ir Belgijoje.

O pastarojoje be viso to dar yra privaloma šį dokumentą su savimi nuolat nešiotis – jei policija pareikalauja jį parodyti, bet asmuo jo neturi, vien dėl to galima gauti baudą.

Pasą turėti reikalauja ir nuo 10 ar 12 metų

Taip pat yra šalių, kur asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas yra privalomas nuo daug anksčiau.

Pavyzdžiui, Ispanijoje visi piliečiai jau nuo 14 metų privalo turėti nacionalinę asmens tapatybės kortelę ir ją nešiotis su savimi, kitaip gresia bauda.

Graikijoje asmens dokumentas yra privalomas vos sulaukus 12 metų – ten ją nešiotis su savimi irgi yra privaloma.

O Portugalijoje asmens tapatybę patvirtinančio dokumento turėjimas yra privalomas jau nuo 10 metų.

Vis tik ten šio dokumento nuolat nešiotis nėra privaloma, tačiau rekomenduojama.

Kaimyninėje Latvijoje ir kitur šio reikalavimo nėra

Kitose šalyse, pavyzdžiui, Latvijoje, Norvegijoje, Airijoje, Švedijoje ar Jungtinėje Karalystėje asmens dokumentas nėra privalomas.

Vis tik jo neturint gali kilti sunkumu naudojantis viešosiomis paslaugomis, pvz., viešuoju transportu, sveikatos priežūros paslaugomis, taip pat keliauti.

Prancūzijoje situacija yra tokia pati, dėl to asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą yra labai rekomenduojama turėti.

O, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) universalios nacionalinės asmens tapatybės kortelės, kuri būtų privaloma visiems gyventojams, išvis nėra.

JAV vieno asmens tapatybės dokumento nepakaks?

Kaip asmens tapatybės dokumentai JAV dažnai yra naudojami vairuotojo pažymėjimai ar pasai, išduodami necentralizuotai, t. y. kiekvienoje valstijoje skirtingai.

Tai gali būti paprastas vairuotojo pažymėjimas, pripažįstamas pagrindiniu asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu kasdienėje veikloje.

Taip pat tai gali būti „Real ID“ (liet. tikra tapatybės kortelė), kuri nuo 2025–ųjų bus būtina, norint patekti į federalinius pastatus ar naudotis oro linijų paslaugomis JAV viduje.

Gyventojai gali pasidaryti ir JAV pasą, reikalingą tapatybės patvirtinimui tam tikrose situacijose, pavyzdžiui, keliaujant į užsienį.

O paso kortelė yra paprastesnė ir pigesnė alternatyva, skirta kelionėms sausuma ar jūra į Kanadą, Meksiką, Karibų salas ar Bermudus.

Be viso to, JAV dar egzistuoja socialinio draudimo kortelė (angl. Social Security Card), naudojama asmens identifikacijai finansiniuose ir darbo santykiuose, tačiau ji nėra oficiali tapatybės kortelė ir nėra laikoma nacionaliniu asmens dokumentu.